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בדמעות ובתפילות

"גאולה עכשיו!": מאות זעקו בירושלים וקראו לישועת עולמים • תיעוד

מתוך התעוררות ובקשת הגאולה: מאות השתתפו בעצרת החיזוק שנערכה בימי בין המצרים בבית המדרש 'אנשי ירושלים' בעיר הקודש • במהלך המעמד המרומם, שננעל בקבלת עול מלכות שמים, זכו המשתתפים לשמוע דברות קודש מפי האדמו"ר מדינוב • גלריה (חרדים) 

עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב
עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב| צילום: צילום: דוד ארזני
עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב (צילום: דוד ארזני )
עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב (צילום: דוד ארזני )
עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב (צילום: דוד ארזני )
עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב (צילום: דוד ארזני )
עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב (צילום: דוד ארזני )
עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב (צילום: דוד ארזני )
עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב (צילום: דוד ארזני )
עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב (צילום: דוד ארזני )
עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב (צילום: דוד ארזני )
עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב (צילום: דוד ארזני )
עצרת התעוררות ציפייה לגאולה בראשות האדמו"ר מדינוב (צילום: דוד ארזני )

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גאולההאדמו"ר מדינוב

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