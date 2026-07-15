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טלטלה במפלגה

"נכנעו למפלגות החרדיות": חבר הכנסת הודיע על פרישתו מהליכוד

דן אילוז הודיע על פרישתו מהליכוד לאחר קדנציה אחת | הרקע להחלטה, המחלוקות בסיעה והביקורת על חוק הגיוס (בארץ)

7תגובות
חבר הכנסת דן אילוז (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

חבר הכנסת דן אילוז הודיע היום (רביעי) על פרישתו מהליכוד, לאחר קדנציה אחת בכנסת.

"לא אוכל לקרוא לציבור להצביע למפלגה שאני עצמי לא יכול להצביע לה", מסר הערב. לדבריו, "האמת היא שמיד אחרי 7 באוקטובר, היה ברור לכולם שנתניהו צריך לסיים את תפקידו אחרי הקדנציה הזאת. במקום לעמוד מול הציבור ולבקש סליחה, הליכוד עושה הכול כדי להתחמק מאחריות. אנחנו מורידים את המילה 'טבח' מהחוק ומונעים הקמת ועדת חקירה. זהות יהודית זה קודם כל לקחת אחריות".

לגבי חוק הגיוס טען כי "סאגת הפטור מגיוס היא חרפה שהבהירה לי שמקומי כבר לא בליכוד".

הוא הוסיף ותקף בחריפות: "בזמן שצה"ל מזהיר מקריסה תחת הנטל וחבריי המילואימניקים מקריבים את המשפחה ואת חווית האבהות שלהם, הליכוד בחר בכניעה מתמשכת למפלגות החרדיות וקידם קומבינות כדי למסד השתמטות. אין שום הבדל היום בין הצבעה לליכוד, לש״ס או לגולדקנופף".

יו"ר הליכוד ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: צפריר אבייב\פלאש90)

"אמשיך לפעול למען המדינה מכל מקום שבו אהיה, ביושרה ובנחישות", סיכם חבר הכנסת.

אילוז נחשב בתקופה האחרונה לאחד הקולות הביקורתיים במפלגה, בעיקר נגד הניסיונות להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות. ביומיים האחרונים הוא הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה וחוק הקפאת המעצרים.

בנוגע לחוקים שקודמו טען כי הם מהווים "פגיעה קשה, שלא לומר יריקה בפרצופו של הציבור שאותו אנו נבחרנו לייצג".

חרדיםגיוס חרדיםהליכודבחורי ישיבותדן אילוז

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6
טוב שהבין שהוא בדרך להעפה מהליכוד מנע מעצמו בושה
טוביה
5
מדינת ישראל היא חרפה בשבילי לכן לא אצביע בבחירות ולא נוגע בתקציבים
פנחס מנחם
אתה אומר את זה מאחת משתי סיבות א אתה חלק מאותה מכונת רעל מפורסמת מהשמאל שרוצה שאנחנו לא נצביע שתוכלו להמשיך לעבד אותנו שתיים אתה מקנאים שלא מצביעים ומשלמים להם כדי שיגרמו לנו לא להצביע רק שלא משנה מה שלא יהיה נצביע על פי התורה ולא על פי השקר שלך
אל תשקר
4
כמו כל הצרפתים הצבועים, אחד שמתהדר בדעה הפוליטית שלו, אחד שאינו בין את הסאגה האמיתית ובוחר כדי להתבלט. הוא לא חסר ולא יחסר בליכוד
משה
3
כל מי שמבין שאין לו סיכוי יוצא מעצמו צעד חכם
יהודי פשוט
2
ועל זה נאמר מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו..........
אנונימוס
1
איזה טלטלה איזה נעלים...
טלטלה?

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