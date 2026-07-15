"מסכן את זכויות האדם": בליץ עתירות נגד חוק פיצול היועמ"שית 

האגודה לזכויות האזרח והתנועה לאיכות השלטון עתרו לבג"ץ נגד החוק לפיצול היועמ"שית, דקות ספורות אחרי שאושר הערב (רביעי) בכנסת ברוב גדול.

העותרים טענו כי החוק "מסכן את זכויות האדם, מחליש את שלטון החוק ומפרק את קו ההגנה הראשון מפני שימוש בלתי חוקי בכוח השלטון".

בתנועה לאיכות השלטון טענו כי "מדובר בעוד חוליה בהפיכה המשטרית: חוק שמאפשר לממשלה לקבוע בעצמה שחוות דעת משפטית 'לא משקפת את הדין', לעקוף את היועמ"ש באמצעות עורכי דין פרטיים ולהכפיף את שומר הסף המרכזי במדינה לפוליטיקאים - כלומר, שלטון שמחליט לבד מה מותר לו. המשנה ליועמ"שית הגדיר את התוצאה במדויק: היועץ המשפטי יהפוך לעורך דין פרטי של הממשלה".

"אבן ראשה של המהפכה המשטרית"

חה"כ גלעד קריב עתר גם הוא לבג"ץ יחד עם מכון זולת. לטענתו, "החוק מהווה אבן ראשה של המהפיכה המשטרית". הוא הוסיף כי "החוק ירסק את מערכת האיזונים והבלמים. נדרוש מבג"ץ לבטל את החוק ונעשה הכל כדי לסלק את נתניהו, לוין ורוטמן מהגה השלטון".

החוק, שקודם על ידי יו”ר ועדת החוקה ח”כ שמחה רוטמן וחברי כנסת נוספים ואמור להיכנס לתוקפו ב-1 בינואר 2027, מסדיר לראשונה בחקיקה את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, את מעמד חוות הדעת המשפטיות ואת אופן ייצוג הממשלה בבתי המשפט.

לפי החוק, היועץ המשפטי לממשלה ימשיך להעניק לממשלה ייעוץ משפטי, אולם הממשלה תהיה רשאית לקבוע כי אינה מחויבת לראות בחוות דעתו את הפרשנות המחייבת של הדין, למעט בעניינים פליליים. בנוסף, הממשלה תוכל לקבוע עמדה משפטית שונה מזו של היועץ, ובמקרים מסוימים אף להיות מיוצגת בבית המשפט באמצעות עורך דין אחר.