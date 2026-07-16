כינוס ועדת החוקה של הליכוד

ועידת הליכוד אמורה להתכנס היום (חמישי) להצבעה מכרעת על עתיד הפריימריז במפלגה, אך ברגע האחרון בית הדין הוציא צו על תנאי.

הצו הגיע בשל הניסוח הלכאורה מטעה בפתק ההצבעה שם נאמר כי מדובר בהצעת ראש הממשלה ובית הדין ביקש: "להוריד את המילים הצעת רה"מ ויו"ר התנועה ולכתוב האם אתה בעד לאפשר לח"כים, שרים וסגני שרים מכהנים או שכיהנו בעבר להתמודד במחוזות בלי ליצור מצג שזו הצעת ראש הממשלה ויו"ר התנועה". אך עוד לפני פתיחת הקלפיות התברר כי הצעתו של ח"כ דוד ביטן להגבלת מספר השריונים לא תובא כלל להצבעה. במקומה יידרשו חברי הוועידה להכריע בהצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר מזכירות הליכוד חיים כץ, המעניקה לנתניהו שמונה שריונים ברשימת הליכוד לכנסת. ההחלטה להוריד את הצעת ביטן מסדר היום מהווה נצחון ברור לראש הממשלה, שביקש לשמר שליטה רחבה על הרכב הרשימה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. הצעת ביטן ביקשה להגביל את מספר השריונים לשלושה בלבד, צעד שהיה מגביל משמעותית את יכולתו של נתניהו לעצב את הרשימה.

בית הדין של הליכוד רגע לפני ההצבעה

ביטן יוצא למתקפה: "חיים כץ לחץ על ראש הממשלה"

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בעקבות ההחלטה שלא להעלות את הצעתו להצבעה, יצא ח"כ דוד ביטן במתקפה חריפה נגד ההצעות שיובאו בפני הוועידה. "ההצעות היום הן של חיים כץ, שלחץ על ראש הממשלה להעלותן", טען ביטן. "מי שאוהב את הליכוד ושומר על הדמוקרטיה בתנועה - מצביע היום נגד ההצעות בוועידה".

ביטן הוסיף והבהיר: "אם ההצעות יידחו, ראש הממשלה יוכל להביא הצעה שלא תחת לחץ של חיים כץ". דבריו משקפים את המתיחות הפנימית בליכוד סביב סוגיית השריונים, כאשר גורמים במפלגה רואים בהצעת נתניהו-כץ ניסיון לרכז כוח רב מדי בידי ראש הממשלה.

דבריו שלך ביטן היום - צילום: דוברות דבריו שלך ביטן היום | צילום: צילום: דוברות 10 10 0:00 / 0:58

חיים כץ ודוד ביטן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

הצעה נוספת: חברי כנסת יוכלו להתמודד במחוזות

במקביל להצעת השריונים, צפויה לעלות להצבעה גם הצעה נוספת של חיים כץ, שתאפשר לחברי כנסת להתמודד במחוזות המפלגה. מהלך זה מעורר מחלוקת פנימית בליכוד, כאשר חלק מחברי הוועידה חוששים שהוא עלול לפגוע בסיכויי מועמדים חדשים לעלות ברשימה.

כזכור, בישיבת ועדת החוקה שהתקיימה בתחילת השבוע אושרה ברוב קולות הצעתו של השר כץ, בתמיכת ראש הממשלה. במהלך הישיבה נרשם עימות חריף בין נתניהו לביטן, כאשר ביטן עזב את הדיון בזעם לאחר חילופי דברים עם ראש הממשלה.

ההצבעה בוועידת הליכוד תיפתח בשעה 12:00, כאשר מאות חברי הוועידה יקבעו את גורל הצעות השריונים ושיטת הבחירות לרשימה. תוצאות ההצבעה צפויות להשפיע באופן מהותי על מבנה רשימת הליכוד ועל כוחו של ראש הממשלה בעיצוב ההרכב לקראת הבחירות הקרובות.