ח"כ יעקב אשר באולפן 'כיכר השבת' | הריאיון המלא ח"כ יעקב אשר באולפן 'כיכר השבת' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 28:25

החוקים שעברו בשבוע שעבר הם ממש לא "הישג", הביקורת החריפה על הליכוד ונתניהו, והזעם המוצדק על השותפים מהציונות הדתית: חבר הכנסת יעקב אשר ('דגל התורה') מתארח באולפן 'כיכר השבת' לשיחה מורכבת על המבוי הסתום בנושא חוק הגיוס, היחסים שעלו על שרטון בתוך גוש הימין והקרב החזיתי מול המערכת המשפטית.

בריאיון נחרץ מבהיר ח"כ אשר כי השותפות המובנית מאליה עם הליכוד הסתיימה, תוקף בחריפות את עסקני הסרוגים ("בגדו בגוש, מחר זה אתם על השיפוד"), ולא חוסך שבטו גם מהשופט נועם סולברג: "הוא לא מלאך, הוא משתמש בכסאו כדי לחנך אותנו". צפו בריאיון המלא. תחילה התייחס ח"כ אשר לחוקים שעברו בשבוע שעבר, חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים: "ההגדרה את החקיקה הזו כ'הישג' היא הגדרה מוטעית. הרי זו בעצם חקיקה שבאה בעקבות כך שלא עבר חוק הגיוס – שזו המרכזית, חוק הסדרת מעמדם של בני התורה. חוק הגיוס, כמו שאוהבים לקרוא לו, לא עבר. ואנחנו יודעים מה עברנו בעניין הזה במשך שנתיים. אנשים אולי נוטים לשכוח, אבל זה התחיל עם אדלשטיין כשגלנט היה אז במשרד הביטחון". לדבריו: "נושא של החוק התחיל עוד לפני המלחמה, וכמובן שהמלחמה לא הוסיפה בריאות לעניין הזה. אבל אני מסכים איתך, בקדנציה הזו יצאנו אחרי הבחירות האחרונות בהרגשה שקיבלנו אופוריה מלאה. הכנסנו כל היום דברים להסכמים הקואליציוניים, כל דבר טוב שהיה צריך להיכנס נכנס. סמוטריץ' בטפחות: "תורה שרואה במדינה גאולה" חנני ברייטקופף | 17:26 הפריימריז הוכרעו: פינק, רונן ורדמן במקום ריאלי • הפעיל האנטי חרדי נאור נרקיס נפל דניאל הרץ | 20:07 "אבל לצערי הרב, החלק המשמעותי של תחילת הקדנציה הוקדש לנושא הרפורמה המשפטית. אף אחד לא חלם אז שיצא מה שיצא מההתארגנות הזו ברחוב קפלן וכל הדברים הללו. אף אחד לא חלם, גם הליכוד לא חלם. בדיעבד, כמובן, בחוכמה של בדיעבד, הליכוד טעה בזה שהוא הלך על הכל ביחד".

ח"כ יעקב אשר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

ח"כ יעקב אשר מתייחס למשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, וטוען כי סולברג השתמש בכסאו המשפטי למאבק האידאולוגי בין הציבור החרדי לציבור הדתי לאומי: "הנה, יש לנו היום שופט שמרן - השופט נעם סולברג, אבל יש לו חילוקי דעות אידיאולוגיים איתנו עוד מתחילה. הוא משתמש בכסאו כדי לחנך אותנו במה שהוא מחנך את ילדיו".

לדבריו: "הוא בן אדם, הוא לא מלאך. גם סולברג לא מלאך וגם עמית ודאי לא מלאך. ברור שהוא בא מכאב עמוק על העניין, וכל אדם שאיננו חרדי ושאינו מחובר לאמונה שלנו, להדרכה שלנו ולהשקפה של רבותינו – קשה לו להבין את זה.

"במיוחד כשיצאה החוצה המחלוקת רבת השנים בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החרדי לגבי איך מסתכלים על דת ומדינה, אני יכול להעריך אותו ברמה האישית, הוא אדם שבאמת לא בא עם שנאה או דברים מהסוג הזה, אבל הוא בא עם האידיאולוגיה שלו. אנשים מגיעים לעבודה עם גלימה, הם לא הופכים למלאכים. יש לו ויכוח איתנו, הוא גדל על תורת רבנים אחרים".

אנחנו עוברים לדבר על האחריות של המפלגות החרדיות לעובדה שלא עבר חוק המסדיר את מעמד לומדי התורה: "קודם כל, אין דבר כזה שלא נכשלנו. תמיד יש כישלונות. ואתה יודע מה? לא רק אנחנו נכשלנו, ואני לא אומר את זה עכשיו בשביל להקניט – כולם נכשלו, האווירה כולה נכשלה. כולנו היינו בתוך העניין הזה.

"עכשיו אני אסביר את ההבדל בין המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו לבין פוליטיקה רגילה. אנחנו היום לא מנהלים פוליטיקה רגילה, המלחמה שלנו היא לא פוליטית. לא הפכנו להיות פחות כישרוניים או פחות כאלה שיודעים לעבוד".

לדבריו: "יש מגרש פוליטי, ובמגרש הפוליטי יכול להיות שנעשו שגיאות וצריך לתקן אותן. אבל המגרש שאנחנו נמצאים בו כרגע הוא לא המגרש הפוליטי, אלו כללי משחק אחרים. אתה עומד מול שופטים ומול ייעוץ משפטי, וזו לא שאלה של פוליטיקה".

ח"כ יעקב אשר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

"ולכן", מסכם ח"כ יעקב אשר: "יכול מאוד להיות שצריך להבין פה שיצטרכו דרכים אחרות, ושיכול להיות שאין מנוס משינוי עמוק ביותר בכל התפיסה המשפטית במדינה. ברגע שיושב אדם כמו גיל לימון (המשנה ליועמ"שית) או היועצת המשפטית, והם באים עם כוח שיפוטי וכותבים חוות דעת – גם אם תביא רוב של 95 חברי כנסת כולל אופוזיציה שמאלנית שתצביע איתך, זה לא יעזור אם הם החליטו שהם רוצים לפגוע בך".

באשר לאחריות של ראש הממשלה נתניהו למצב אליו נקלענו אומר ח"כ אשר: "יש לנו טענות קשות לנתניהו. למרות זאת, כשאנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו רואים שבאותה בעיה של המגרש המשפטי שבו אנחנו נמצאים – גם הם נמצאים.

"אבל בהחלט מבחינתנו יש לנו טענות על כך שהשותפות שלנו הפכה להיות שותפות מובנת מאליה, והיא לא צריכה להיות כזו. היא חד-צדדית במקרים מסוימים. אבל מעבר לזה, שינו את כללי המשחק. אתה יכול לעשות הצבעת אימון, להשיג רוב בוועדות, לעשות מה שאתה רוצה – בסוף אתה נתקל בחוות דעת משפטית שעוצרת הכל".

עם זאת, אשר מדגיש את הביקורת שלו על נתניהו: "אין ספק שהיו הרבה מקטעים באמצע עם לוחות זמנים שלא עמדו בהם. לדעתי נתניהו היה צריך להחליף את יולי אדלשטיין (כיו"ר ועדת חוץ וביטחון. י-כ) הרבה יותר מוקדם, ואולי היינו נמצאים במקום אחר. דחו את הדברים ואמרו 'בוא נעבור את המשוכה הזו ואת המשוכה הזו'. עם גלנט היה אותו סיפור. היו דברים אחרים שניתן היה לעשות".

לדבריו: "אין ספק שיש לנו בעיית אמון קשה עם הגוש הזה, עם הליכוד ועם העומד בראשו, ועם המפלגות השונות כמו הציונות הדתית".

ח"כ אשר יוצא למתקפה נגד ראשי סיעת 'הציונות הדתית' ועסקניה: "אני לא אוהב לעשות הכללות, כי יש הרבה אנשים מההכיפות סרוגות שהיו בתוך הוועדה ובאו להילחם על הישיבות שלהם וספגו את אותן בושות ואותו שיימינג שאנחנו קיבלנו, כי הם חרד"לים.

"אבל העסקנות של הציונות הדתית בהחלט בגדה בגוש שהיא רצתה כל הזמן ובמהות שלו. אמרתי את זה רק בשבוע שעבר לאנשי סמוטריץ': 'בלעדנו מי ייקח אתכם? הרי בשמאל רואים בכם משיחיים וסכנה למדינה, הם רוצים לסגור לכם את הישיבות מסיבות אחרות. היום אנחנו על השיפוד, מחר זה אתם. מי יגן עליכם? אז מה אתם נהיים לי פתאום יפי נפש?'".

ח"כ יעקב אשר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

לדבריו: "אין דבר יותר צבוע מכך שאתה הופך להיות שר אוצר או שר קליטה - כמו אופיר סופר - בעקבות הסכם קואליציוני שבו כתוב מפורש שהדבר הראשון שאנחנו מבקשים זה הסדרת מעמד בני הישיבות – ואז אתה מתנער מזה".

אבל הם אומרים לך שהכל השתנה אחרי המלחמה

"אבל אם המלחמה שינתה הכל – אז בוא נחשוב מחדש גם אם צריך להקים התנחלויות ולהשקיע שם כל כך הרבה כספים בשם? יש כאן שותפות של הציבור הימני הליכודי, של הציבור הדתי-לאומי ושל הציבור החרדי. אם אנחנו לא מסוגלים להבין איש את ציפור הנפש של רעהו, אז למה השותפות הזו קיימת בכלל?".

ח"כ אשר מתייחס ליום שאחרי הבחירות: "אי אפשר לדעת מה יקרה יום אחרי הבחירות ואילו שינויים טקטוניים יהיו או לא יהיו, אף אחד לא יודע מה יקרה. אבל דבר אחד בטוח יקרה: אנחנו לא אוטמטית עם אף אחד. הגוש שלנו הוא התורה וציפור הנפש שלנו. בלי תורה המדינה הזו תיחרב. מי שרוצה אותנו כשותפים – יצטרך לבוא ולהצטרף אלינו".

באופן פרקטי, אם נתניהו לא משיג 61 מנדטים, האם תהיו פתוחים להצעות גם מגדי אייזנקוט?

"הסברתי לך, אני לא מגיע עם שום גוש מראש. אנחנו גוש שלנו אנחנו נלך עם מי שיידע להכיל את הצרכים שלנו, ויכול להיות גם שלא נלך עם אף אחד.

"יש הבדלים בינינו לבין ש"ס, וזה לא ההבדל הראשון ולא האחרון. למרות שבנושא עולם התורה וחוק הגיוס עבדנו כתף אל כתף, הן ברמת הפוליטיקאים והן ברמת גדולי ישראל. הרב דב לנדו אמר את דבריו לנו, כאנשי 'דגל התורה', ועם זה אנחנו הולכים".

ח"כ יעקב אשר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

יצא לך לשוחח לאחרונה עם נפתלי בנט?

"נפתלי בנט? למה, משעמם לי כאילו, מה? תראה, בנט הוא אדם שאם הוא צריך אותך ביום מסוים, הוא יזמזם לך שירים חסידיים. ביום אחר, כשהוא צריך לצאת לקמפיין, אתה תשמע ממנו השמצות קשות נגד הציבור החרדי. לדעתי הוא בכלל לא ראוי בכלל להתייחסות או למנהיגות, הוא מנסה למחזר דברים ולחיות לפי כותרות. היה לנו קשר איתו בעבר, למעשה היה לנו קשר טוב יותר עם איילת שקד מאשר איתו".

לדבריו: "אני לא חושש מכלום. יש כרגע תחרות בין בנט, לפיד וליברמן – מי מוציא פוש יותר קשה ומשמיץ נגד החרדים. הציבור הרחב רואה את הריקנות הזו".

שאלנו את ח"כ אשר עד כמה הוא חושש שהמצב בו אנו נמצאים - שמעמד תלמידי הישיבות לא הוסדר - יפגע בכוחן של המפלגות החרדיות: הכל יכול להיות, אבל אני רוצה להזכיר לך שהארכיון לא שוכח. גם בבחירות שעברו אמרו שיש חרדים שילכו עם בנט, כאלו שיתפקדו לליכוד או כאלו שיצביעו לבן גביר. בסופו של דבר למדנו דבר אחד: רק אנשים חרדים באמת אכפת מהאינטרס החרדי. כולם בצד מצקצקים. ראית כשבית המשפט עצר את חוק המעצרים, אף אחד מהשותפים בימין לא יצא להגנתנו, אבל כשפגעו בחוק התקשורת כולם נזעקו".

ח"כ יעקב אשר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

ח"כ אשר מתייחס להקמת סיעת 'הציבור החרדי' בראשות המשנה לראש העיר בית שמש, מוטי לייטנר, סיעה הדורשת נציגות בסיעות החרדיות: "יש לי יותר מהרגשה שזו אחת הסנוניות הראשונות של אותם אלה שיושבים בקיבוצים שלהם או בווילות שלהם בסביון או בהרצליה פיתוח ומפעילים כל מיני אנשים.

"אני לא יודע, אני לא מאשים אף אחד אישית, אבל מי שרוצה לתרום – שיבוא לתרום. אני יכול להראות לך את רשימת האנשים שפונים אליי יום-יום: אברכים מכולל חזון איש ומכולל פוניבז', לצד אנשים שעובדים בהייטק, רואי חשבון ועורכי דין. אלה אנשים שלנו ואנחנו עוזרים להם ברמה האישית והציבורית כאחד. יש לנו אתגר גדול מאוד מול מלחמה מול המשפט בזמן מלחמה כשאנשים נהרגים, וזה מורכב מאוד ורגיש".