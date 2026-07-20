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הקונספציה חוזרת

המנהיג החדש של חמאס מאיים: "תנו לנו נשק - ונחסל את ישראל"

יד ימינו של סינוואר שהפך למנהיג הארגון חושף את תוכנית הזדון שלו: "תנו לנו את הכלים ואנחנו נבצע את העבודה עבור כל העולם הערבי" | הלקח הישראלי: הקונספציה חוזרת, עם הטרוריסטים לא מדברים -  נלחמים (בעולם)

בעוד שגורמים דיפלומטיים מנסים לשווק את חליל אל-חיה כ"גורם מתווך", התיעודים שלו חושפים תמונה הפוכה: מדובר באחד האנשים המסוכנים ביותר שצמחו בארגון הטרור.

מי אתה, חליל אל-חיה?

אל-חיה הוא לא דמות חדשה. הוא גדל בביבים של , כיהן כיד ימינו של רב המרצחים יחיא סינוואר, והוא האדריכל המרכזי של הקשרים ההדוקים עם טהרן. האידיאולוגיה שלו דתית-רצחנית טהורה; עבורו, חמאס הוא בסך הכל "זרוע ביצוע" של אלו המבקשים להשמיד את עם ישראל.

בסרטון שנחשף, הוא מגיש "חשבון" לעולם הערבי: "תספקו לנו כסף, נשק ומטוסים, ואנחנו נחסוך מכם את הטרחה ונחסל את הישות הציונית. אנחנו נשבעים לאומה: נחסל את הכיבוש על אדמת פלסטין".

הלקח הכואב: הקונספציה חזרה

הבחירה באל-חיה היא סטירת לחי למי שעדיין מפנטז על "יום שאחרי" או על מתווכים שיביאו שקט. בעוד בירושלים מחפשים פתרונות יצירתיים, אל-חיה מבהיר לדרג המדיני: אין "יום שאחרי" עם חמאס, יש רק המשך מלחמה של בני חושך בבני אור.

הוא מנסה להפוך את המלחמה נגדנו ל"מיקור חוץ": העולם הערבי ישפוך מיליארדים, והוא ימשיך להוביל את הרצח. האשליות על חמאס "מתון" נתקלות שוב בקיר הבטון של המציאות. מנהיג חמאס החדש אומר את מה שברור לכל בר דעת: עם ארגון שכל מטרתו היא מחיית עם ישראל מדברים רק דרך כוונת.

חמאסעזהיחיא סינווארהעולם הערביחליל אל-חיהמשה אריה

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