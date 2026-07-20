ענבר הי"ד בשירותה הצבאי ( צילום: באדיבות המשפחה )

דובר צה"ל הודיע היום (שני) על חיסולו של מפקד נוח'בה בכיר שהיה מעורב באופן ישיר בטבח ה-7 באוקטובר ובחטיפת ענבר הימן הי"ד ממסיבת הנובה. המחבל טאהר אחמד סאלם עבד אלואחד, מארגון הטרור גא"פ, חוסל במהלך סוף השבוע האחרון בתקיפה מדויקת במרכז רצועת עזה, בהכוונת שב"כ.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל פשט במהלך הטבח הנורא למתחם מסיבת הנובה ברעים, ופיקד באופן ישיר על חטיפתה של ענבר הימן הי"ד. ענבר, שנחטפה מהמסיבה לאחר שהסתתרה בשיחים וברחה מהמחבלים, נרצחה בשבי חמאס וגופתה הוחזרה לישראל רק לאחר חודשים ארוכים.

המחבלים שחוסלו ( צילום: דובר צה"ל )

המשפחה, שחיכתה זמן רב להשבת גופתה, חשפה לאחר הזיהוי כי ענבר שירתה כמפקדת במשך שלוש שנים בקרקל. "ענבר שלנו, מלח הארץ, הייתה מפקדת 3 שנים בקרקל. אנחנו מצדיעים לך ומבקשים מכל הציבור להגיע ולהצדיע לך. גיבורת ישראל", מסרה המשפחה בעת ההודעה על השבת גופתה. 3 תקיפות שהפנטגון לא רצה שתדעו עליהן ישראל גראדווהל | 17:29 מחבל נוסף חוסל במקביל בתקיפה נוספת שבוצעה במקביל, חיסל צה"ל בהכוונת שב"כ את צאלח צבחי צאלח קטראוי, מחבל נוסף מארגון הטרור גא"פ. על פי הנמסר, המחבל פעל במהלך המלחמה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב מרכזי חלוקת הסיוע בדרום רצועת עזה. גורמי ביטחון הדגישו כי המחבל פעל תוך סיכון ציני של תושבי הרצועה וניצול המאמץ ההומניטרי. "המחבל פעל תוך סיכון תושבי הרצועה וניצול ציני של המאמץ ההומניטרי", נמסר מדובר צה"ל.

מקום הטבח ( חיים גולדברג, פלאש 90 )

ניסיון לקדם טרור בטווח המיידי

על פי הנתונים שפורסמו, שני המחבלים שחוסלו ניסו לקדם מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. החיסולים מצטרפים לשורה של פעולות שביצע צה"ל בשבועות האחרונים נגד מפקדים בכירים בארגוני הטרור ברצועת עזה.

בשבועות האחרונים דיווח צה"ל על חיסולם של מפקדי נוח'בה נוספים שהיו מעורבים בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הלוחמים והאזרחים.

יצוין כי החיסול מהווה צעד משמעותי במאמץ המתמשך של מערכת הביטחון להביא לדין את המעורבים בטבח ה-7 באוקטובר ובחטיפת אזרחים ישראלים.