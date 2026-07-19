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במעון הקודש; שמחת הווארט לרגל אירוסי נכדת האדמו"ר מערלוי | תיעוד

אמש נערך במעון קודשו של האדמו"ר מערלוי שמחת הווארט לרגל אירוסי נכדתו הכלה, בת לחתנו הרב מרדכי שלמה שטרן, עם החתן  יהושע בלום, בן הרה"ג רבי חיים שמואל בלום ונכד הרה"ג רבי מרדכי ברוך בלום (חסידים)

שמחת הווארט לנכדת האדמו"ר מערלוי (צילום: שימי פ. )
שמחת הווארט לנכדת האדמו"ר מערלוי (צילום: שימי פ. )
שמחת הווארט לנכדת האדמו"ר מערלוי (צילום: שימי פ. )
שמחת הווארט לנכדת האדמו"ר מערלוי (צילום: שימי פ. )

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אירוסיןהאדמו"ר מערלויווארט

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