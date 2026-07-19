כפי שדיווחנו הבוקר, רבבות בני ישראך פקדו לאורך היום את ציונו של האר"י הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת, לרגל יום ההילולא קדישא | צפו בתיעוד מיוחד מהמוני המתפללים אשר העתירו לישועת הכלל והפרט במהלך הלילה של מוצאי שב"ק, ומעמד התפילה המרומם בראשות המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שהגיע לפנות בוקר כשהוא לבוש בבגדי שבת (חסידים)
התרגשות רבה בקרב הקהילות החסידיות בעמנואל: האדמו"ר מסקולען ירושלים הגיע בליל שישי האחרון לעיר ומסר שיעור מיוחד בענייני קדושת הבית היהודי | השיעור התקיים בבית המדרש באיאן בעיר, בהשתתפות מאות תושבים, רבנים ואישי ציבור מקומיים | טרם השיעור קבע הרבי מזוזה במקום | ברחבת בית הכנסת הוגש כיבוד קל, ולאחר תום השיעור עברו מאות המשתתפים כדי להתברך מהאדמו"ר (חסידים)
דרמה מאחורי הקלעים: בעקבות מעצרו של בחור מישיבת 'שפת אמת', הגיע עסקן הגיוס הרב שמעון שישא לשיחה ממושכת עם האדמו"ר מגור | בחסידות נערכים לאפשרות של הפגנת ענק כבר מחר מחוץ לחומות הכלא, אך טרם הוכרע האם מדובר באירוע רבבות או במתכונת מצומצמת. ההחלטה – בשעות הקרובות (חסידים)
האדמו"ר מתולדות אהרן, השוהה למנוחה בהונגריה, הגיע לביקור בעיירה קרעסטיר וזכה להתפלל בבית המדרש ההיסטורי והמשוחזר של רבי ישעי'לה מקרעסטיר שנפתח במיוחד לכבודו, ע"י נכדי הצדיק מ'רבי ישעי'לעס הויז' (חסידים)
מעמד קידוש השם וזעקה מול שערי כלא 10 • האדמו"ר מצאנז פרץ בבכי תמרורים במשא המרכזי: "לא היה כדבר הזה שנים רבות בארצנו הקדושה שירדפו כך את לומדי התורה" • בעצרת השתתפו אדמו"רים ורבנים, ובהם האדמו"ר מזידטשוב שנכדו נמק במאסר • צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מתוך התעוררות ובקשת הגאולה: מאות השתתפו בעצרת החיזוק שנערכה בימי בין המצרים בבית המדרש 'אנשי ירושלים' בעיר הקודש • במהלך המעמד המרומם, שננעל בקבלת עול מלכות שמים, זכו המשתתפים לשמוע דברות קודש מפי האדמו"ר מדינוב • גלריה (חרדים)
מאות חסידי באבוב מכל רחבי הארץ התכנסו אמש (רביעי) במרכז החסידות בבת ים, לסעודת הילולא לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'דברי שלמה' מבאבוב זצ"ל | את המשא המרכזי נשא אורח הכבוד, הרה"צ רבי אברהם יהושע העשיל הלברשטאם, בנו של האדמו"ר מבאבוב, שהגיע במיוחד מחו"ל לרגל יום ההילולא וההתכנסות הגדולה | את במת המזרח פיארו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מרבני החסידות ומחוצה לה (חסידים)
פריצת דרך במאבק הגיוס: לאחר התייעצויות חירום של עסקני החסידות בעקבות מעצרם של אברך ובחור, האדמו"ר מצאנז יקטע את שהותו בקיסריה ויגיע מחר בערב בראש אלפי חסידיו לשערי הכלא | מדובר בחבר מועצת גדולי התורה השני שמגיע לשטח | כל הפרטים (חסידים)
ביום היארצייט של הגה"צ החסיד הוותיק, רבי אהרן מרדכי רוטנר זצ"ל, פקד חתנו, האדמו"ר מטשארנאביל, את קברו במרומי 'הר המנוחות' בירושלים, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | בהמשך הגיע האדמו"ר להיכל ישיבתו באשדוד, שם ערך שולחן 'לחיים' לזכרו של בעל ההילולא (חסידים)
במלאת ימי השלושים להסתלקותו של הרה"צ רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, בן יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי וחתן האדמו"ר מבוהוש, התכנסו אמש (שלישי), חסידים ומוכירי זכרו לעצרת חיזוק והתעוררות בהיכל ביהמ"ד וואסלוי ברחוב סורוצקין בבני ברק | בתחילת המעמד סיים החתן, בנו של המנוח זצ"ל, ש"ס משניות שלמדו יחדיו לעילוי נשמתו, בהמשך ערכו האדמו"רים טיש לחיים, והנואמים העלו קווים לדמותו היוקדת של המנוח זצ"ל (חסידים)
ימים נעלים עברו על חסידי צאנז זוועהיל בארץ הקודש, כאשר זכו לביקור מרומם של האדמו"ר המתגורר ביוניון סיטי שבארה"ב | האדמו"ר הגיע לרגל שמחת נישואי נכדו, וניצל את ההזדמנות לפקוד את המקומות הקדושים יחד עם צאן מרעיתו, תוך שהוא מרעיף עליהם שיחות חיזוק והתעוררות לקראת ימי הרחמים והרצון | צפו בתיעוד מביקור הקודש (חסידים)
ברוב גיל וחדווה חגגו ילדי תלמוד התורה הכלל חסידי בקריית הבעל שם טוב בפתח תקווה את מסיבת החומש | במהלך המעמד המרגש שמעו המשתתפים דברי נועם מפי אב"ד הקרייה, הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, ומהאדמו"ר ממישקולץ. כמו כן, נשא דברים נרגשים מנהל הת"ת, הרב יהושע גליק | בסיום המעמד העניק אב"ד הקרייה חומש ויקרא לכלל ילדי החמד, שפרצו בהמשך במחול נלהב על כתפי אבותיהם | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'אהל שלמה' מצאנז זוועהיל זצ"ל, ערך אחיינו וממלא מקומו, האדמו"ר מצאנז זוועהיל, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול, במהלכו הרחיב במשנתו של בעל ההילולא ובדרך שהותיר אחריו מורשה לדורות | במהלך תפילות היום ירד האדמו"ר לפני התיבה, וכן ערך טיש לחיים לאחר תפילת שחרית | צפו בתיעוד ממראות הקודש ביום ההילולא (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה פקדו במהלך שבוע האחרון את עיירת לודמיר שבאוקראיינה, לרגל הילולת הרה"ק רבי שלמה מקרלין זי"ע • בין ההמונים נצפו האדמו"רים מזוועהיל וקודינוב • צפו בתיעוד מרהיב מכל יום ההילולא, מהחסידים אשר נסעו לציון בכרכרות רתומות לסוסים כמו בשנות קדם, ומסעודת ההילולא (חסידים)
האדמו"ר מפינסק קרלין שבת בשבת האחרונה באתרא קדישא מירון, סמוך ונראה לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א | צפו בתיעודים מלאי הוד ממוצאי השבת בצל האדמו"ר, עריכת סעודה שלישית על גג הציון הקדוש, ובהמשך בתפילת ערבית והבדלה בתוככי המערה (חסידים)
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