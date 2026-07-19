ברקע ההסלמה בתקיפות האיראניות, שני גורמי ביטחון, ישראלי ואמריקני מסרו הערב (ראשון) כי ארצות הברית עדכנה את ישראל שבכוונתה להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים, כך דווח בכאן חדשות. על פי הדיווח, כי בשלב זה ארצות הברית מעדיפה להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה הנוכחי.

עוד דווח כי במסגרת השיח האסטרטגי בין ישראל לארצות הברית, הועלתה אפשרות שהאיראנים יחליטו "לשבור את הכלים" ולירות לעבר ישראל - צעד שיוביל לתגובה ישראלית באיראן. ארצות הברית אינה מעוניינת במעורבות ישראלית במצב המתוח במפרץ.

בחדשות 13 דווח כי טראמפ העביר מסר למדינות המפרץ, לפיו ״אם לא יושגו הסכמות עם איראן השבוע, תתכוננו להסלמה משמעותית מול איראן״. עם זאת, מקורות ישראלים ואזוריים סבורים שטראמפ מפזר איומים כדי להביא את איראן להפסקת האש ופתיחת מצר הורמוז. עם זאת, הם לא פוסלים שטראמפ יסלים את המצב.

מוקדם יותר היום הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב ביהודה ושומרון. במהלך הביקור אמר: "אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה". לדבריו, "אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו".

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כזכור, מוקדם יותר שוגרו 4 טילים מאיראן לירדן, ולאחר מכן דווח ברפובליקה האיסלאמית על פיצוצים בעיר אבאדאן שבדרום-מערב המדינה. בירדן אמרו כי מערכות ההגנה האמריקניות יירטו 3 טילים, ואחד נפל בשטח פתוח.

הערב הודיע פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) כי חייל אמריקני נהרג אתמול בצפון עיראק כתוצאה מפיצוץ מבוקר של נפל תחמושת מכטב"ם איראני שיורט. לפי סנטקום, בתקרית נפצע חייל נוסף. עוד נמסר בנוגע למותם של שני החיילים האמריקנים בירדן שלשום כי בזירה אותרו "ממצאים לא מזוהים", שנמצאים בבדיקה.

מצה"ל נמסר כי "שוגרו מספר מיירטים לעבר שברי יירוט כדי לשלול אפשרות של נפילות רסיסים בשטח ישראל. כתוצאה מכך, זוהו שברי מיירט שנפלו בשטח פתוח סמוך לעיר אילת, ללא נזק וללא נפגעים. לא הופעלו התרעות בהתאם למדיניות, האירוע הסתיים ולא חל כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף".