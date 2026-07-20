ארה"ב: החלה הנסיגה הישראלית מאזורי הפיילוט בדרום לבנון

מחלקת המדינה של ארה"ב הודיעה היום (שני) על תחילת פעילותם של שלושת אזורי הפיילוט הראשונים בדרום לבנון, במסגרת מנגנון היישום של ההסכם המשולש בין ישראל ללבנון.

בהודעה שפרסם דובר מחלקת המדינה האמריקנית טומי פיגוט, נמסר כי הפעילות החלה בכפרים פרון, סריפא וזאותר אל-גרבייה. במחלקת המדינה הגדירו את המהלך כ"אבן דרך" ביישום ההבנות שהושגו בין ישראל ללבנון, וציינו כי מדובר בתוצאה ישירה של השיחות שנערכו בשבוע שעבר ברומא בין נציגי שתי המדינות.

אזורי הפיילוט מהווים את השלב הראשון ביישום המתווה המשולש שנחתם בחודש שעבר. על פי ההסכם, צבא לבנון אמור לקבל אחריות ביטחונית מלאה באזורים שיוגדרו, לאחר אימות פירוק תשתיות של ארגונים חמושים שאינם כפופים למדינה. במקביל, התהליך נועד לאפשר נסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל מאזורים בדרום לבנון, בהתאם לעמידה בתנאים הביטחוניים שנקבעו.

במהלך הדיונים ברומא סיכמו הצדדים על המבנה והעקרונות להפעלת אזורי הפיילוט, ולאחר מכן עברו הצוותים לשלב הטכני של היישום.