כיכר השבת
בשלושה כפרים

ארה"ב: החלה הנסיגה הישראלית מאזורי הפיילוט בדרום לבנון

ארצות הברית הודיעה כי היום החל יישום הפיילוט בשלושה כפרים בדרום לבנון בהתאם למסגרת ההסכם המשולש ובחסות קבוצת התיאום הצבאית ללבנון | על פי ההודעה, אבן דרך זו היא תוצאה ישירה של הדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר ברומא בין ישראל ללבנון (מדיני)

חיילים בצבא לבנון (צילום: שאטרסטוק)

מחלקת המדינה של הודיעה היום (שני) על תחילת פעילותם של שלושת אזורי הפיילוט הראשונים בדרום לבנון, במסגרת מנגנון היישום של ההסכם המשולש בין ישראל ללבנון.

בהודעה שפרסם דובר מחלקת המדינה האמריקנית טומי פיגוט, נמסר כי הפעילות החלה בכפרים פרון, סריפא וזאותר אל-גרבייה. במחלקת המדינה הגדירו את המהלך כ"אבן דרך" ביישום ההבנות שהושגו בין ישראל ללבנון, וציינו כי מדובר בתוצאה ישירה של השיחות שנערכו בשבוע שעבר ברומא בין נציגי שתי המדינות.

אזורי הפיילוט מהווים את השלב הראשון ביישום המתווה המשולש שנחתם בחודש שעבר. על פי ההסכם, צבא לבנון אמור לקבל אחריות ביטחונית מלאה באזורים שיוגדרו, לאחר אימות פירוק תשתיות של ארגונים חמושים שאינם כפופים למדינה. במקביל, התהליך נועד לאפשר נסיגה הדרגתית של כוחות מאזורים בדרום לבנון, בהתאם לעמידה בתנאים הביטחוניים שנקבעו.

במהלך הדיונים ברומא סיכמו הצדדים על המבנה והעקרונות להפעלת אזורי הפיילוט, ולאחר מכן עברו הצוותים לשלב הטכני של היישום.

צה"לארצות הבריתדרום לבנוןצבא לבנון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר