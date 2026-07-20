העצרת הקודמת מול כלא 10 ( צילום: באדיבות המצלם )

אלפי חסידי גור צפויים להתכנס הערב (שני) בשעה 21:30 לעצרת תפילה ומחאה מרכזית מול שערי כלא 10 הצבאי, בראשות כ"ק האדמו"ר מגור.

העצרת תתקיים בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבת "שפת אמת", הבחור ישראל ראובן פיין, שנכלא לאחר שהתייצב שלוש פעמים ברציפות בלשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו. המעמד ייפתח בתפילת ערבית, כשמי שיעבור לפני התיבה יהיה עסקן החסידות מוטי בבצ'יק, הנמצא בשנת אבל על פטירת אביו הגאון רבי בן ציון בבצ'יק זצ"ל. לאחר מכן יישא ראש ישיבת "חידושי הרי"ם", הגאון רבי מאיר פלקסר, דברי התעוררות בפני ציבור המשתתפים. "למחות על עלבונה של תורה" דם החרדים הותר: שוטר עוצר בחור ישיבה בברוטאליות ואלימות קשה - ללא הצדקה | צפו קובי ישראל | 19.07.26 בבגדי ים לקודש הקדשים? הזעקה הרוטטת של אב"ד מירון לקראת 'בין הזמנים' חיים רוזנבוים | 19.07.26 בהודעה קולית שנשלחה לאלפי חסידי גור לקראת העצרת, קרא מנהל בית המדרש של החסידות, ר' איצ'ה מאיר טאומן, להשתתף במעמד. "בסייעתא דשמיא, ציבור היראים לדבר ה' נקראים לעצרת תפילה וזעקה, מחר יום שני פרשת ואתחנן, בשעה תשע וחצי בערב ליד כלא 10, למחות על עלבונה של תורה ועל חילול כבוד שמים", מסר. עוד הוסיף: "חובה להישמע להוראות הסדרנים ולא להיכנס חלילה לאלימות. המבוגרים ישגיחו על הצעירים. הבטחנו שלא ניכנס לחצרות של בתים פרטיים ולא נזיק לרכוש העיר. אחרי העצרת יש להתפזר בשקט. נא להצטייד בתהילים ובמים." גם הוועדה המארגנת מסרה כי "העצרת מבטאת את זעקתו של ציבור שלם על המציאות שבה בארץ ישראל נכלאים בני ישיבות שכל רצונם הוא לשבת ולעסוק בתורה. אנו קוראים לכלל הציבור להשתתף בעצרת התפילה והזעקה."

( צילום: באדיבות המצלם )

הרקע: מעצר לאחר שלוש התייצבויות

כזכור, תלמיד ישיבת שפת אמת נעצר השבוע ונשפט באופן מיידי ל-20 ימי מאסר בפועל, לאחר שהוגדר על ידי הצבא כעריק. על פי גורמים בחסידות, מועד הגיוס המקורי של הצעיר נקבע ליום שני האחרון, והוא אכן התייצב במועד - אך הגיע בטעות ללשכת הגיוס בירושלים במקום ללשכה בחיפה שאליה היה אמור להגיע.

בירושלים הפנו אותו לחיפה, אך עד שהצעיר הגיע לשם השעה כבר הייתה מאוחרת והפקידים שלחו אותו לביתו עם הנחיה לשוב למחרת. ביום שלישי חזר ללשכת הגיוס בחיפה כפי שהונחה, אך לדברי מקורביו הליכי הגיוס שלו לא קודמו והוא נשלח שוב לביתו עם הנחיה להתייצב ביום רביעי. כאשר הגיע בפעם השלישית, הודיעו לו הגורמים הצבאיים כי מאחר שחלפו יומיים ממועד הגיוס הרשמי שלו ביום שני, הוא מוגדר כמשתמט מהשירות.

כלא 10 ( צילום: יהודה גליקמן )

"אנחנו יוצאים למלחמה ללא כפפות"

במקביל לעצרת, בחסידות נערכים להמשך המאבק נגד מעצרי בני הישיבות. בפגישה חריגה שנערכה אמש בין כ"ק האדמו"ר מגור לבין עסקן "העדה החרדית" שמעון שישא, נדונו דרכי הפעולה המתוכננות והאפשרות להרחיב את המחאות למוקדים נוספים.

במהלך הפגישה העביר האדמו"ר מסר חריג וביקש להעבירו לגורמי הצבא: "אנחנו יוצאים למלחמה ללא כפפות."

לפי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', אחד ממוקדי הפעילות המרכזיים שנשקלים במסגרת הרחבת המאבק הם יחידת מיטב ולשכות הגיוס, אולם בשלב זה הוחלט להתמקד בעצרת התפילה שתתקיים הערב מול שערי כלא 10.

לא בפעם הראשונה

העצרת הערב תהיה השנייה שמקיימת חסידות גור מול שערי כלא 10 בתוך כחודש, במחאה על מעצרם של בני ישיבות. גם בעצרת הקודמת השתתף כ"ק האדמו"ר מגור לצד אלפי חסידים, שקיימו תפילת מנחה, אמרו פרקי תהילים ונשאו זעקה על המשך מעצרם של תלמידי הישיבות.

העצרת מצטרפת גם למחאת הענק שקיימה בשבוע שעבר חסידות צאנז מול שערי הכלא הצבאי, לאחר מעצרם של שני בני החסידות. גם שם עמד בראש המעמד האדמו"ר מצאנז, ואלפי חסידים השתתפו בעצרת תפילה ומחאה. לאחר אותה עצרת שוחרר אחד העצורים, האברך אברהם צבי שמרלר, בעוד העצור השני נותר במעצר.