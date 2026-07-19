כיכר השבת
"אין רפואה למכתו"

התלמיד מאשים: מדובר בילדים שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם 

בעקבות אירוע האלימות בו תקפו במודיעין עילית את הרב אליהו מאיר  פיבלזון | שיחה עם תלמידו על בית מדרש שבו מותר לשאול את "השאלות שאסור להקליט" | הגישה ייחודית שסודקת את המוסכמות בלי לסטות מילימטר מההלכה | שיחה מרתקת בעקבות המהומה על תורה, קנאות, ועל ההזדמנות שנולדה מתוך הצעקות (דבר ראשון)

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בעקבות אירוע חמור שהתרחש בליל שישי האחרון בעיר החרדית מודיעין עילית, כאשר הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון שליט"א, ראש בית המדרש "פתחי עולם" הגיע למסור שיעור תורה שמסר בבית בעיר, הגיעו קבוצת נערים והחלו לצעוק ולתקוף בצעקות נוראיות, קללות ומחאות. בעקבות כך החליטו התלמידים להגדיל תורה ולהאדירה וקיימו שיעור גדול באולם. גם אנו החלטנו ללמוד על תורתו והשקפתו היחודית של הרב ולנסות להבין ממה הם כל כך מפחדים?

בראיון מיוחד ומעורר מחשבה, אירח העיתונאי משה מנס את הרב בצלאל שטאובר — אסטרטג מוערך ויו"ר הוועד המנהל של בית המדרש "פתחי עולם" — כדי להבין מי הממסד שמנסים לערער עליו, מה באמת קורה מאחורי הדלתות הסגורות בגבעת שאול, וכיצד הפכה מחאה קולנית לשירות המיתוג הטוב ביותר שמוסד תורני יכול היה לבקש.

לא ישיבה, בית מדרש: המקום שבו אין תנאי סף

שטאובר מסביר על הישיבה:

"'פתחי עולם' זה לא ישיבה, ובטח לא ישיבת הסדר. זה בית מדרש במובן הכמעט ולא קיים היום של המילה. מקום שבו אנשים באים ללמוד תורה. זו לא מסגרת שמחנכת צעירים במובן הקלאסי, אלא מקום שבו כל חפץ השם, כל מי שרוצה ללמוד תורה — מוזמן".

בניגוד לישיבה רגילה, שבה המערכת מבוססת על תנאים מחמירים — הגעה בזמן ל"סדרים", קוד לבוש נוקשה ועמידה בציפיות רוחניות מוגדרות מראש — ב"פתחי עולם" בגבעת שאול (ובמרחב הדיגיטלי העצום שלו) הגישה הפוכה: "אתה יכול להגיע מי שאתה, באשר אתה, וללמוד תורה".

השאלות שאסור להקליט

כששטאובר, בוגר הישיבות הליטאיות הנחשבות ביותר, חיפש בעצמו כתובת תורנית עמוקה יותר, הוא הגיע לרב פייבלזון (שפעל אז לצד ראש הישיבה הרב משה צפירה). מה שהוא וחבריו מצאו שם היה שונה לחלוטין מכל מה שהכירו.

אחד המוקדים המרתקים בבית המדרש הוא סדרת מפגשים אינטימית, שקיבלה בקרב התלמידים כותרת לא רשמית אך מדויקת: "השאלות שאי אפשר להקליט".

בני 22 ומעלה: בחורים שכבר עברו כברת דרך בעולם הישיבות, אך מסתובבים עם שאלות טורדות חיים. היעדר מבוכה מול הממסד: בעוד שבישיבה רגילה קיים חשש לפתוח ספקות בפני המשגיח מחשש לפגיעה ב"מעמד" או בשידוכים, כאן הדלת נסגרת והלב נפתח. בכל נושא שבעולם: שאלות עמוקות באמונה, קשיים אישיים, זוגיות ומורכבויות החיים.

"גילינו יהודי שמתייחס לתורה כל כך ברצינות, שהיא חלק ממנו, ולא כסיסמה", מסביר שטאובר. "הגישה שלו מקשיבה יותר לעומק למציאות של בן הישיבה במצבו הנוכחי".

המתודיקה: להקשיב לטקסט ולנשמה

הרב פייבלזון אינו מציע רק אוזן קשבת, אלא שיטת לימוד ייחודית שמושכת אליה תלמידי חכמים ואברכים נשואים. בכל יום בשעה עשר בבוקר מתקיים בבית המדרש שיעור גמרא בעיון עמוק.

סגנון הלימודה מאפיינים הייחודיים ב"פתחי עולם"לימוד גמראמתודיקה מיוחדת המבוססת על הקשבה עמוקה מאוד לטקסט בעצמו, לצד הקשבה ל"צלאלה של מי שעומד מול הגמרא" — כיצד הלומד חווה ומבין את הטקסט.לימוד חומששיטה מקורית ומרתקת לקריאת חמישה חומשי תורה.פרשת שבוע ואמונהשיעורים הנותנים מענה למשברים, שאלות קיומיות ותהפוכות החיים.

ספריו של הרב, סדרת "עקרון האור", ממלאים את מדפי בית המדרש ומקיפים את כל מקצועות התורה, עדות ליצירה תורנית תוססת שאינה קופאת על השמרים.

האנטומיה של המחאה: בין בורות לעדינות פוליטית

אם התורה היא תורת אמת, והרב פייבלזון הוא תלמיד חכם עצום, מדוע יצאו נגדו לרחוב? מנס מנסה להבין את שורש הפחד: "מה הדברים שהרב מלמד שיש אחרים שיחשבו שזה לא בסדר?".

שטאובר מציע ניתוח נוקב, המפריד בין ה"עילה" הרשמית לבין המציאות בשטח:

"עברתי על כל השיעורים של הרב, לא תמצא אמירה אחת שלא עולה בקנה אחד עם התורה וההלכה המסורה לנו מדורי דורות. לגבי שאלת הגיוס, אולי תמצא פער עדין מאוד: הרב קצת יותר מכבד את הצורך של המציאות בחיילים, וקצת יותר מייחס כבוד לבקשה של אחינו היהודים שאינם שומרי תורה ומצוות לשותפות איתנו. אבל זה פער עדין. בפועל, הרב פייבלזון משמש כאחד מגדולי המסבירים של היהדות החרדית, השמרנית והאותנטית, ויש לו אפילו אמירות חריפות וקיצוניות כלפי המגזר הדתי-לאומי והחששות שצריך להיות לנו".

הטרגדיה, לפי שטאובר, היא הניתוק המוחלט של המפגינים. לא מדובר בוויכוח אידיאולוגי עמוק, אלא בתופעה חברתית כואבת של נוער בשוליים:

"הצועקים הם נערים צעירים מאוד, כנופיה. לא שמעתי בשום מקום ביהדות על יהודי שהולך לצרוח על תלמיד חכם בגלל ששיטת הלימוד שלו לא מוצאת חן בעיניו. רבים מהם לא קראו ספר, לא שמעו שיעור, וחלקם אפילו לא ידעו את שמו של הרב. הם פשוט חיפשו על מה לעשות מהומה".

הסוף הידוע מראש: "להגדיל תורה ולהאדירה"

כמו במקרים רבים בהיסטוריה היהודית, הניסיון להשתיק קול ייחודי רק מגביר את התהודה שלו. מנס ושטאובר מסיימים את השיחה בהסכמה נדירה: האירוע המביש הזה עשוי להיות לטובה.

"מי שרוצה, לא צריך לשמוע ממני מי זה הרב פייבלזון", מסכם שטאובר ומציב את 'אתגר 10 השעות': "תיכנס, תאזין לעשר שעות של שיעורים בנגן או באתר, ותחליט בעצמך אם צריך להפגין או לא".

ומנס מבטיח להרים את הכפפה בנסיעה הבאה שלו: "נפתח את אחת הפלטפורמות — ספוטיפיי, יוטיוב או גוגל דרייב — ונשמע ונחכים. בזכות אותו אירוע, נשתמש בזה בשביל להגדיל תורה ולהאדירה".

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8
יש כמה טעויות הקלדה קטנות... דווקא בשמות רבנים ושם ספריו של הרב...
רק לא ג ושס
7
שיחה משעממת לא ענינית סחור סחור
יעקב
שיחה שמדוברת ברמת פשקוויל על 'זעזוע ושאט נפש' מאנשים שלא קראו את כתבי הרב, במקום להתמקד בליבת הוויכוח הידוע ומובן לכל צורב. הכותב מדבר יפה אבל בלי להסביר ולהעמיק בויכוח
ראובי
6
אני מעריך את הרב פייבלזון, ואף שמעתי ממנו שיעורים. אבל הראיון מגוחך, לא מתמקד בגרעין הויכוח. אלו שיוצאים נגדו חריף זה ר' דוד כהן, רח"י קפלן, ורב"ש דויטש ועוד... הם לא יוצאים נגדו על השאלות שהוא עונה עליהם, ולא על הדיונים באמונה. אלא על דעותיו בנושאי אמונה כגון בהבנת המקרא, ובכמה שאלות יסודיות באמונה
חננאל
מסכים איתך בכל מילה נשמע כאילו המשוחח לא מכיר את הביקורת על האמונה ותורת הרב פייבלזון, בזמן שבנו של ר' משה שפירא אומר שהוא לא חושב שאבא שלו היה מסכים לקבל תפילין מהרב פייבלזון, ובזמן שראשי ישבות קברניטי הדור חושבים שהוא מייצר סכנה עצומה לאמונה היהודית במגזר החרדי. כמו שכתבת אפשר לחלוק עליהם, אבל אי
גבריאל שיפמן
את הביקורת על הרב פייבלזון יודעים רק מתי מעט... את ההכחשות של בנו של הרב שפירא אינני מכיר, אני נוטה לומר שמדובר בהזיה את הקשר בין הרב פייבלזון לר' מוישה כולם מכירים וזו עדות שלא ניתן להכחישה... המתנגדים הם משתייכים יותר לזרם העצ'ניקעס מלבד ר' דוד כהן. ולעומת זאת התומכים הם רבים ובראשם ר' משה הלל שחס
דניאל הופמן
לא יודע מה אומר הבן של ר' מוישה, אני שמעתי באוזני מה ר' מוישה אמר על הגרא"מ שליט"א על כוחו הגדול בתורה ובאמונה, אני יודע על עשרות ומאות אברכים ובעלי בתים שהגאון בעל יתרון האור שליט"א שינה את חייהם לאהבת ה' ולחיבור אמתי לתורה ומצוות, ביודעי על משגיחים ומרביצי תורה בהיכלי הישיבות שאת כל הקשה מביאים אל
ראובן ויסנשטרן
הם חלקו גם על הגר"ל מינצברג זצוק"ל, ומרן הגר"ש אוירבך, חיזק את ידיו כנגד הלוחמים בו והסכים על ספריו, אולי כדאי שימדו ממנו
ראובן ויסנשטרן
על ר' לייב לא עץ חלקו אלא גורמים אחרים, והויכוח היה בתוך בית המדרש. הר' פייבלזון לא קיבל רק מר' לייב אלא מגורמים באזור החיוג של ישיבות הר עציון (תקשיב לסביבת הרב מדן ואפילו לרב שרלו בדיבורם על תנ"ך, ואז לר' פייבלזון ותבין). אפשר לאהוב אותו, אבל א"א להכחיש שסגנון לימודו את התנ"ך יצרום קשות לאזניים שח
מה הקשר?
אני אוהב מאוד ומעריך מאוד את הרב, וגם מקשיב לו קבוע אבל מבין שבחיים לא הייתי מסכים שהרב ילמד בישיבה רגילה אם הרב היה מתמנה למלמד בחברון או בפנוביז' הייתי יוצא אישית נגדו בנושאי הרעיונות האמוניים שהזכירו פה, אין לי כל עמדה, ואני מבין שאני לא מבין בזה. אבל כמובן גם אני לא יכול לדמיין את ר' דן סגל יוש
ציקי
5
סליחה הכתבה לא עוסקת במהות. הדובר מנסה לצייר את המאבק כ״ממסד״ מול העם שלא מוצא את מקומו ואף אחד לא דואג לו. זה תעמולה, ממש לא כתבת עומק.
ליבי
נכון לגמרי!
יעל
4
במקום לדון מה היה ר' מוישה אומר תכנסו ליוטיוב או כשר טיוב ותראו את ר מוישה בהכנסת ספר תורה לישיבת פתחי עולם מדבר בשבח הישיבה הבית מדרש הייחודי וראש הישיבה בצורה שאתתם לא שמעתם את ר מוישה מעולם בדוק שוה לכם
מאזין
אז הישיבה הייתה לבעלי תשובה, ובעיקר לחילונים מזן מסוים, והרב פייבלזון לא העביר את סגנונו בלימוד המקרא וחקר האמונה. מאז שינויים רבים עברו על האיש, והוא פנה לציבור החרדי במקום לחילוני, וגם קיבל אומץ לדבר רעיונות שהוא קיבל מבתי מדרש אחרים.
חנן
3
בהתחלה ניסית להסתתר ולהתחמק: ״שיטה מאוד מעניינת איך לקרוא חומש״ ״מתודה ייחודית איך ללמוד גמרא״ אבל בסוף נפלט לך רמז: ״וגם לשאלה של *מי שעומד מול הגמרא*, איך *אני* קורא את הטקסט הזה״. אבל אולי אתה באמת ובתמים לא מבין
????
2
גם אני אישית מאוד מתחבר לרב פייבלזון, ומאוד נהנה מתורתו וסגנון דיבורו הרהוט והרטורי, אבל אני גם מבין את מה שכותבים פה על כך שלא נכון להציג את מתנגדיו כממציאים שטויות. המתקפה נגדו מבוססת על הבנת המחלוקות המהותיות על האמונה, ועל היחס לעניינים שונים בה, וגם תלמידיו צריכים להכיר בכך. מבחינתי תלמיד שלא מ
רוטמן
1
הרב פייבלזון הוא פדגוג נפלא וגאון עצום. כמה עצניקים קטנים לא יכבו אותו
חיים

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