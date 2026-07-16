חשב שהוא מתוחכם: זרק מהחלון את המפתחות כשהשוטרים הגיעו

דרמה לילית בעיירה הפלסטינית יטא שבדרום הר חברון: לוחמי יחידת "חץ יהודה" של מחוז ש"י, יחד עם כוחות יס"מ מיוחדים, פשטו הבוקר (חמישי) על בתי חשודים בעיירה בעקבות מידע מודיעיני מדויק על הימצאות כלי רכב גנובים במקום.

במהלך הפשיטה הממוקדת, אחד החשודים שהופתע מנוכחותם של השוטרים בפתח ביתו, ניסה לבצע פעולת מילוט נואשת של הרכוש והשליך את מפתחות הרכב הגנוב ישירות מחלון חדר השינה שלו, במטרה להכשיל את השוטרים ולמנוע מהם לקחת את המכונית. למרות ניסיון ההסתרה המהיר, הלוחמים העירניים איתרו את המפתחות שהושלכו בחצר, עצרו את החשוד והחרימו את כלי הרכב שנגנבו משטח ישראל.

במהלך הסריקות המדוקדקות בחצרות הבתים ביטא, איתרו השוטרים שני כלי רכב יוקרתיים יחסית, מסוג מאזדה וג'ילי חשמלית, אשר התברר כי נגנבו במהלך השנים האחרונות מאזור מרכז הארץ והועברו אל שטחי הרשות הפלסטינית.

הרכב החשמלי מסוג ג'ילי עורר את חשדם של הלוחמים מיד כאשר הבחינו בו כשהוא מחובר לעמדת טעינה פיראטית בחצר, בעוד לוחית הרישוי האחורית שלו חסרה לחלוטין, והלוחית הקדמית שהותקנה עליו זוייפה ואינה תואמת כלל לדגם הרכב האמיתי. שני החשודים בהחזקת המכוניות הגנובות, תושבי העיירה בשנות ה-30 לחייהם, נעצרו במקום והועברו להמשך חקירה מקיפה בתחנת המשטרה בחברון.

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העיירה יטא, הממוקמת באזור הר חברון, מוכרת מזה שנים לגורמי האכיפה כאחד היעדים המרכזיים אליהם מוברחים כלי רכב גנובים מתוך תחומי הקו הירוק, שם הם מפורקים לחלפים או נמכרים מחדש בלוחיות מזויפות, דבר שהופך את הפעילות המשטרתית באזור למורכבת ומסוכנת במיוחד הדורשת כוחות מיומנים כמו לוחמי היס"מ של מרחב יהודה.

הפעילות המוצלחת הזו בדרום הר חברון אינה עומדת לבדה, והיא מצטרפת למאבק עיקש ומתמשך של מחוז ש"י ומשטרת ישראל בעבירות הרכוש והברחות הרכב בתוך גזרת יהודה ושומרון. שעות ספורות קודם לכן, במהלך הלילה, התרחש אירוע חריג נוסף בגזרת בנימין, סמוך לעיר החרדית מודיעין עילית: בעקבות מידע מודיעיני ממוקד שהתקבל בתחנת מודיעין עילית, נחשף כי כנופיית גנבים מתכננת לגנוב בחזרה רכב שהוחרם על ידי המשטרה מוקדם יותר באותו הערב. הרכב המדובר נתפס על ידי כוחות הביטחון לאחר ששימש להסעת שוהים בלתי חוקיים (שב"חים) – תופעה ביטחונית חמורה שהמשטרה נלחמת בה בחומרה רבה באמצעות החרמת הרכבים של המסיעים כדי לפגוע בהם כלכלית ולסכל חדירת גורמים עוינים לתוך ערי ישראל.