בעקבות אירוע האלימות בו תקפו במודיעין עילית את הרב אליהו מאיר פיבלזון | שיחה עם תלמידו על בית מדרש שבו מותר לשאול את "השאלות שאסור להקליט" | הגישה ייחודית שסודקת את המוסכמות בלי לסטות מילימטר מההלכה | שיחה מרתקת בעקבות המהומה על תורה, קנאות, ועל ההזדמנות שנולדה מתוך הצעקות (דבר ראשון)
ועדת הכספים צפויה לאשר בעוד שבועיים הצעת חוק שתפטור מארנונה בתי תפילה שבתוך מוסדות לימוד, בתי מדרש וכד'. יו"ר ועדת הכספים גפני נענה לבקשת הממשלה לקיים בדיקה של ההשלכות גם על עדות לא-יהודיות והיבטים נוספים טרם אישור החוק (חדשות)