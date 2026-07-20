כיכר השבת
פריצת דרך בחקירה

במבצע לילי: נעצרו שני חשודים פלסטינים בהצתת השריפה בחוות גלעד

פעילות משותפת של מסתערבי מג"ב וצה"ל הובילה למעצרים • החשודים הועברו לחקירה ביחידה המרכזית ש"י (חדשות, בארץ)

6תגובות
השריפה בחוות גלעד (צילום: קובי ריכטר / כבאות והצלה לישראל)

פריצת דרך בחקירת שריפת הענק שפקדה את יישוב חוות גלעד בשבת האחרונה: הלילה (בין ראשון לשני) נעצרו שני חשודים פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת השריפה שהרסה עשרות בתים ועסקים ביישוב. המעצרים בוצעו בפעילות משותפת של מסתערבי מג"ב איו"ש, לוחמי ויחידות החקירה של .

הפעילות המשטרתית התנהלה בהכוונת חמ"ל רוא"ה במחוז ש"י, בשיתוף עם היחידה המרכזית וחמ"ל רוא"ה במחוז ש"י. לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב איו"ש ולוחמי חטמ"ר שומרון של צה"ל השתתפו במבצע המעצרים שהתבצע בשעות הלילה המאוחרות.

כזכור, השריפה פרצה בצהרי יום השבת האחרונה ביישוב חוות גלעד שבשומרון, והותירה אחריה הרס רב. על פי הנתונים הרשמיים, 24 בתים נפגעו בשריפה, מתוכם 13 נשרפו כליל. בנוסף, מחסן עצים גדול עלה באש ונהרס כליל, כאשר הנזק הכולל מוערך בעשרות מיליוני שקלים.

בין הנפגעים הקשים מהשריפה היו האחים יהודה ויהוידע כהן, שותפים ומנהלים של "צמרת" - מחסן העצים הגדול בשומרון, שנשרף כליל בנזק של כ-10 מיליון שקל. כמו כן נפגע קשות ביתה של יעל שבח, אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד, שנשרף כליל.

השריפה בחוות גלעד (צילום: קובי ריכטר / כבאות והצלה לישראל)

החשודים הועברו לחקירה

שני החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בימ"ר מחוז ש"י. בהתאם לממצאי החקירה יוחלט בעניינם, לרבות לעניין הבאתם לדיון בהארכת מעצרם. כוחות הביטחון מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור ומיצוי הדין עם כל מי שמעורב בפגיעה בביטחון הציבור וברכושו.

יצוין כי בשלב ראשון של החקירה, צוות חקירה מיוחד של כבאות והצלה, משטרת ישראל וצה"ל קבע כי מקור השריפה הוא בדל סיגריה שהושלך לצידי הכביש. עם זאת, המעצרים שבוצעו הלילה מעלים חשד למעורבות מכוונת של החשודים בגרימת השריפה.

באירוע המקורי פעלו 41 צוותי כיבוי בסיוע חוצה מחוזות, עשרה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" ומסוק של המערך האווירי של משטרת ישראל. כוחות הביטחון פינו במהירות את כל תושבי היישוב מבתיהם, ובנס גדול האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש.

צה"למשטרהשריפהכבאות והצלהחוות גלעדיעל שבח

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0 תגובות

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6
מעניין... אחרי שכל החדשות שתלו לכולם את הנרטיב שמדובר בבדל סיגריה תמים... לא הצתה. הנדסת תודעה!
אבי
5
לפי הכתבה נעצרו שני חשודים: אחד בדל ואחד סיגריה.
ג׳יזוס
4
בס"ד מערכת אכיפת החוק הרופסת תשחרר אותם
הצדיק ממדינת סדום
3
סודי... ידע לי מה חשף את המציתים! הפעלתי את ה AI שבראש שלי!
פראבדה
2
למצות איתם את הדין! שירעדו הערבים מפחד ויחשבו טוב לפני מעשיהם
יהודי
1
יש להתייחס אליהם כמו למחבלי הנוחבה. הם התכוונו לשרוף יהידים. יש להטיל עליהם עונש מוות.
שיין

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