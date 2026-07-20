וַיַּרְא מְנֻחָה כִּי טוֹב מול מפלי המים | המשפיע הירושלמי בימי מנוחה במונורו הגה"צ המשפיע החסידי רבי יצחק משה ארלנגר שוהה בימים אלו למנוחה באזור וואדברי הסמוך למונרו, שם הוא מתארח במעונו של הנגיד ר' אברהם בנימין קרויס | תושבי האזור והחסידים נהנים בימים אלו מאורו ומשפעת תורתו של המשפיע | בין הקהל הרב נצפה תלמידו המובהק, האדמו"ר מישועות יעקב סקולען (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:28