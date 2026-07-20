כיכר השבת
וַיַּרְא מְנֻחָה כִּי טוֹב

מול מפלי המים | המשפיע הירושלמי בימי מנוחה במונורו

הגה"צ המשפיע החסידי רבי יצחק משה ארלנגר שוהה בימים אלו למנוחה באזור וואדברי הסמוך למונרו, שם הוא מתארח במעונו של הנגיד ר' אברהם בנימין קרויס | תושבי האזור והחסידים נהנים בימים אלו מאורו ומשפעת תורתו של המשפיע | בין הקהל הרב נצפה תלמידו המובהק, האדמו"ר מישועות יעקב סקולען (חסידים)

הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל| צילום: צילום: באדיבות המצלם
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר בקריית יואל (צילום: באדיבות המצלם)

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