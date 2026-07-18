חזון מטלטל גילה האדמו"ר מבעלז זצ"ל על הבעל שם טוב הקדוש ועל הקשר המיוחד שלו לבניין בית המקדש. בבוקר אחד, קם האדמו"ר והחל לספר בהתפעלות רבה את מה שראה בלילה.

"העלו אותי לגן עדן העליון", סיפר האדמו"ר לתלמידיו, "ושם ראיתי מראה מופלא". כידוע, כנגד בית המקדש של מטה קיים בית מקדש של מעלה ברוחניות, וחומות ירושלים של מעלה משקפות את הקדושה העליונה.

באותו חזון, ראה האדמו"ר איש קדוש מהלך על חומות ירושלים של מעלה, צועד מחומה לחומה בדבקות עצומה. "מי הוא אותו איש ההולך שם?" שאל האדמו"ר את המלווים אותו בחזון.

התשובה שקיבל היתה מרעידה: "זהו רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש. הוא נשבע שלא ירד משם עד שייבנה בית המקדש של מטה במהרה בימינו".

החזון הזה מגלה את הקשר העמוק והמיוחד שיש לבעל שם טוב הקדוש עם ביאת המשיח ובניין בית המקדש. הרי ידוע שהבעש"ט זכה לעליית נשמה מיוחדת, שבה נפגש עם המשיח עצמו.

במכתב הידוע שכתב הבעל שם טוב הקדוש - אחד משני המכתבים היחידים שנשתמרו ממנו - הוא מתאר את אותה עליית נשמה. "שאלתי את המשיח: אימתי קאתי מר?" כתב הבעש"ט. והמשיח השיב לו תשובה שהפכה למפתח לגאולה: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה".

כלומר, כאשר תורת הבעל שם טוב תתפשט ותתפרסם בכל העולם - אז תבוא הגאולה השלמה. וכפי שמסביר הרב יצחק ישי בנון, בדורנו אנו זוכים לראות כיצד דבריו של הבעש"ט הולכים ומתפרסמים ברחבי העולם.

הבעל שם טוב כמעט שלא השאיר אחריו כתבים. רק שני מכתבים ידועים ממנו, ובכל זאת תורתו מתפרסמת היום ברמה לא רגילה. ספרים רבים יוצאים לאור, שיעורים נמסרים, ותורת החסידות מגיעה לעוד ועוד יהודים בכל קצווי תבל.

גם הספרים שזכינו להוציא עד היום אינם אלא ליקוטים מתורתו הקדושה. כעת מתנהל מפעל גדול של איסוף אלפי ליקוטים - למעלה משש מאות ספרים שיאספו אוצרות מתורת הבעל שם טוב הפזורים במאות ספרים.

"פעם אמר לי אחד הצדיקים", מספר הרב בנון, "עם המפעל הזה יבוא גם המשיח, כי אלו תורות שעדיין לא נשמעו בעולם". דברים אלו מקבלים משמעות מיוחדת לאור החזון שראה האדמו"ר מבעלז על הבעש"ט ההולך על חומות ירושלים.

הקשר בין הפצת תורת הבעל שם טוב לבין בניין בית המקדש אינו מקרי. כפי שמסופר בסיפורים חסידיים נוספים, הבעש"ט היה צופה מסוף העולם ועד סופו, ורואה את הנסתרות שבהנהגת העולם.

החזון המטלטל של האדמו"ר מבעלז מלמד אותנו שהבעל שם טוב הקדוש ממשיך לפעול בעולמות העליונים למען הגאולה. שבועתו שלא לרדת עד שייבנה בית המקדש מעידה על הדבקות העצומה שלו בגאולת ישראל.

נותר רק להתפלל לסייעתא דשמיא, ולזכות להיות מאלו שמפיצים את מעיינותיו של הבעל שם טוב הקדוש - ומקרבים בכך את הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.