האדמו"ר מתולדות אהרן, השוהה בימים אלו למנוחה בעיירה מאד שבהונגריה, הגיע השבוע לביקור מיוחד בעיירה קרעסטיר. הביקור נערך לאחר שהאדמו"ר פקד את ציונו של הרה"ק בעל ה"ישמח משה" זי"ע באויהל ביום ההילולא, ומשם המשיך לקרעסטיר, שם השתטח על ציונו של פועל הישועות הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר זי"ע, בערב ראש חודש מנחם אב, יום המסוגל לתפילה ולישועה.

עם הגעתו לקרעסטיר התקבל האדמו"ר בכבוד רב על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" ונכדי הצדיק, בני משפחת רובין, המובילים את מפעל שיקום המקומות הקדושים בעיירה.

במהלך הביקור סייר האדמו"ר במתחם בית המדרש ההיסטורי של רבי ישעי'לה, הנבנה מחדש בימים אלו על גבי יסודותיו המקוריים של בית הכנסת שבו התפלל ופעל הצדיק. אף שהמבנה עדיין מצוי בעיצומן של עבודות הבנייה, הופסקו העבודות ונפתחו שערי ההיכל במיוחד לכבוד ביקורו של האדמו"ר, שזכה להתפלל במקום תפילת ערבית, באותן ארבע אמות קדושות שבהן התפלל רבי ישעי'לה זי"ע.

מדובר בפרויקט רחב היקף שמובילים בשנים האחרונות נכדי הצדיק, ובראשם הרה"ג ר' מנחם מנדל רובין, העומד בראש ארגון "רבי ישעי'לעס הויז". לאחר הליך ממושך להשבת השטח לידיים יהודיות, שוחזר בית המדרש בקפדנות על פי המבנה המקורי, תוך הסתמכות על יסודות שנחשפו במקום, מסמכים ועדויות היסטוריות.

לאחר תפילת ערבית עלה האדמו"ר אל הציון הקדוש, שם שהה זמן ממושך. האדמו"ר נכנס לחדר הכהנים הסמוך לאוהל, קרא קוויטלעך, נשא תפילה חרישית עבור הכלל והפרט, ולאחר מכן בירך את המתפללים הרבים שנכחו במקום והעניק להם את ברכותיו לישועה, לרפואה ולהצלחה.