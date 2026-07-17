פיזור הכנסת ויציאה לבחירות - צילום: ערוץ כנסת פיזור הכנסת ויציאה לבחירות | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 1:42

לילה דרמטי במשכן הכנסת הסתיים בהכרעה פוליטית גורלית: ישראל צועדת לבחירות. לאחר סדרת מהמורות ודיונים סוערים בוועדות, הרימו הלילה (חמישי) 62 חברי כנסת את ידם בעד אישור חוק מימון המפלגות בקריאה שנייה ושלישית. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע למליאה כדי להצביע בעד, בצעד שסימן את סיום המתיחות הפוליטית סביב החוק ופתח רשמית את הדרך לקלפיות.

ההליך החקיקתי לא עבר ללא קשיים. כפי שדווח במערכת החדשות שלנו, החוק הוחזר לדיון בוועדת החוקה לאחר שיו"ר ש"ס אריה דרעי התעקש שלא להצביע עליו ללא נוכחות האופוזיציה. על אף חששות של היועצת המשפטית לכנסת לגבי לוחות הזמנים, המכשולים הוסרו והחוק עבר בהסכמה רחבה.

מחשבי ועדת הבחירות בבנין הכנסת ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

לוח הזמנים המלא – מפיזור הכנסת ועד יום הבוחר "בלי זה אין עתיד": הכוכב החדש בימין במסר מיוחד לחרדים חזקי שטרן ויוני גבאי | 16.07.26 עם אישור החוק, נקבע לוח הזמנים הרשמי למערכת הבחירות הקרובה: יציאה לפגרה: היום, יום שישי, י"ז בתמוז (18 ביולי) – ג' באב. הכנסת יוצאת לפגרה, כאשר בוועדות יתקיימו דיונים מצומצמים בלבד. על פי החלטת ועדת הכנסת, בתקופת הפגרה תופעל ועדת הסכמות בהשתתפות נציג הקואליציה ונציג האופוזיציה, והמליאה תתכנס רק לאחר בקשת 25 חברי כנסת. פיזור הכנסת: יום שבת, י"ח בתמוז (19 ביולי). זהו המועד הרשמי לפיזור הכנסת ה-25. מועד אחרון להגשת הרשימות: יום שני, ז' באלול (8 בספטמבר) – כ' באלול. זהו המועד האחרון שבו מפלגות יוכלו להגיש את רשימות המועמדים שלהן לוועדת הבחירות המרכזית. יום הבחירות: יום שלישי, כ"ו בתשרי (28 באוקטובר) – ט"ז בחשוון תשפ"ז. זהו המועד שבו אזרחי ישראל ייצאו לקלפיות לבחור את הכנסת ה-26.

ראש הממשלה נתניהו עם חברי הכנסת החרדים, אילסוטרציה ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

המערכה הפוליטית מתחילה

כעת, משנחתם החוק, המערכת הפוליטית עוברת רשמית למצב בחירות. המפלגות יוצאות לשטח, והקמפיינים צפויים להאיץ את הקצב בדרך אל יום הבוחר בחודש חשוון הקרוב. בשבועות האחרונים כבר נרשמו תנודות במפת הכוחות הפוליטית, כאשר סקרים אחרונים מצביעים על התחזקות מפלגת "ישר" בהנהגת גדי איזנקוט מול הליכוד.

בזירה החרדית, הבחירות הקרובות צפויות להתמקד בסוגיות הבוערות של חוק הגיוס, חוק מניעת המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה. כפי שציין עו"ד דוד פטר בריאיון לכיכר השבת, "הציבור החרדי חייב להבין דבר אחד מאוד מאוד חשוב. יש לו כוח אחד במדינת ישראל, ורק כוח אחד, וזה הפתק שלו בקלפי".

המערכת הפוליטית נכנסת כעת לתקופה אינטנסיבית של קמפיינים, דיונים ציבוריים ומאבקים על כל מנדט. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו.