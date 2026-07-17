איראן מאיימת: נחטוף 100 חיילים; ארה"ב מרחיבה את התקיפות

תקיפה אמריקאית באיראן - צילום: מהרשתות תקיפה אמריקאית באיראן | צילום: צילום: מהרשתות 10 10 0:00 / 0:04

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) השלים הלילה (שני) גל חדש של תקיפות עוצמתי נגד איראן, כאשר מטוסי קרב, כטב"מים וספינות מלחמה פגעו בעשרות מטרות ברחבי המדינה. על פי הפרסומים הרשמיים, התקיפות כללו מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות.

המהלך האמריקני מגיע על רקע הערכות כי וושינגטון מתכננת להרחיב משמעותית את היקף התקיפות ולהגדיל את בנק המטרות. על פי דיווחים זרים, התוכניות האמריקניות המתגבשות כוללות לא רק הגדלת תדירות ועוצמת התקיפות, אלא גם הרחבה ניכרת של פריסת היעדים שעל הכוונת.

תקיפה אמריקאית באיראן - צילום: מהרשתות הערביות תקיפה אמריקאית באיראן | צילום: צילום: מהרשתות הערביות 10 10 0:00 / 0:10

איראן מגיבה בעוצמה: תקיפות נגד בסיסים אמריקאים "בלי זה אין עתיד": הכוכב החדש בימין במסר מיוחד לחרדים חזקי שטרן ויוני גבאי | 16.07.26 בתגובה להסלמה האמריקנית, איראן לא נותרה חייבת והחלה בגל תגובות אגרסיבי נגד בסיסים אמריקאים ומדינות המפרץ. משמרות המהפכה טענו כי תקפו את בסיס א-תנף בסוריה "כנקמה על דמם של החיילים", כאשר דיווחים מדברים על שיגורים ויירוטים בבחריין, כוויית וקטאר. בכוויית יורטו לא פחות מ-32 כטב"מים, בעוד שבאיראן עצמה מודים בנזק כבד: חמישה גשרים מרכזיים בדרום המדינה הושמדו, קווי חשמל נפגעו ושדות תעופה הושבתו. דובר מפקדת ח'אתם אל-אנביאא' של הכוחות המזוינים באיראן הבהיר כי "מה שעושים כוחות הביטחון של איראן אינו מכה שווה, אלא מכה עליונה - חמורה, נרחבת ומחרידה יותר מכל מה שהיה בעבר".

מנושהר מוטאקי ( צילום: רשתות חברתיות )

איום דרמטי: חטיפת 100 חיילים אמריקאים

בהתפתחות מדאיגה, מנושהר מוטאקי, דמות מפתח בפוליטיקה האיראנית המכהן כיום כחבר בפרלמנט ושימש בעבר כשר החוץ של איראן, הציג הצעה אופרטיבית ומסוכנת. לפי הצעתו, על איראן לזנוח את הלחימה באמצעות שלוחים ולעבור למתקפה קרקעית ישירה נגד אחד מבסיסי הצבא של ארצות הברית הפרוסים באזור.

"ההצעה שלי היא שנפתח במתקפה קרקעית על אחד מבסיסי ארה"ב באזור, נלכוד 100 אמריקאים ונביא אותם לאיראן", הצהיר מוטאקי בנאומו. התוכנית מפרטת יעד מספרי מדויק של 100 שבויים, הכוללים חיילים ואזרחים השוהים בבסיסים אלו, במטרה להעבירם אל תוך גבולות המדינה כבני ערובה.

בנוסף, איראן שיגרה הוראה לתנועת החות'ים בתימן להתכונן לסגור את מיצר באב אל-מנדב דרכו עוברות ספינות בים סוף. על פי גורמים המקורבים לחות'ים, "נציגים של משמרות המהפכה האסלאמית שכבר שוהים בתימן הם שיקבעו את העיתוי המדויק לחסימת המצר". חסימת נתיב הים האדום תותיר את שני צירי ייצוא הנפט המרכזיים של המזרח התיכון מושבתים במקביל, מאחר שמצר הורמוז כבר סגור לחלוטין.

התקיפות האמריקניות באיראן - מהמראת המטוסים ושיגורי הטילים ועד הפגיעה ביעדים - צילום: CENTCOM התקיפות האמריקניות באיראן - מהמראת המטוסים ושיגורי הטילים ועד הפגיעה ביעדים | צילום: צילום: CENTCOM 10 10 0:00 / 1:09

ישראל נערכת: "זה יהיה שידור אחר"

בירושלים עוקבים אחר המתרחש בדריכות שיא. ההערכה המודיעינית הנוכחית היא שהאיראנים מנסים בשלב זה להימנע מירי ישיר לעבר ישראל, שכן הם חוששים לגרור את צה"ל למערכה. עם זאת, גורמים ביטחוניים מבהירים כי מדובר ב"תעודת ביטוח" שבירה בלבד.

ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר מסר תקיף וחד משמעי לאיראן: "אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר - עוצמתי הרבה יותר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכת אחת אפיים".

ישראל מגדירה כרגע שני תרחישים שיובילו להצטרפות למערכה: תקיפה איראנית ישירה על אדמת ישראל, או בקשה מפורשת מצד האמריקנים להצטרף למאמץ המלחמתי המשותף. במערכת הביטחון ובדרגים המדיניים עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, כאשר העיתוי המדויק ליציאתו לפועל של המהלך האמריקני המורחב עדיין אינו ברור ונותר תלוי בהחלטות הדרג המדיני בבית הלבן.

המטס החסר שצולם מראש ( צילום: דובר צה"ל )

בינתיים, בכירים בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) פנו לצמרת צה"ל ולמערכת הביטחון בשעות האחרונות, בעקבות החלטת משרד התחבורה שלא לאפשר בשלב זה נחיתות נוספות של מטוסי תדלוק אמריקניים בנמל התעופה בן גוריון. האמריקנים התרעמו על ההחלטה והבהירו כי היא פוגעת ישירות בצרכים המבצעיים של הכוח האמריקני הפועל באזור בעיצומה של ההסלמה מול איראן.