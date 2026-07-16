נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הדיח במפתיע את שר ההגנה מיכאילו פדורוב, מי שהוביל את תוכנית המל"טים והלוחמה הטכנולוגית של המדינה. פדורוב בן ה-35, שנחשב לאחד מיועציו הקרובים ביותר של הנשיא לענייני טכנולוגיה, מסיים את תפקידו לאחר שישה חודשים בלבד במשרד ההגנה.

הדחתו של שר ההגנה מתבצעת כחלק מטלטלה פוליטית רחבה יותר בממשל האוקראיני, הכוללת גם את פיטוריו של ראש הממשלה המכהנת. לתפקיד ראש הממשלה הבא מסומן כעת סרהי קורצקי, מנכ"ל חברת הנפט והגז הלאומית לשעבר, כאשר המינויים החדשים צפויים לעלות להצבעה בפרלמנט בקייב.

פדורוב אישר את דבר עזיבתו בפרסום ברשתות החברתיות וכתב כי "היה כבוד גדול לשרת את העם האוקראיני". השר היוצא, שקידם לאורך כהונתו שימוש נרחב ברובוטים ובאמצעים טכנולוגיים בשדה הקרב, הגדיר בפרסום את הגישה שהוביל ככזו המבוססת על מלחמה בתוך "מהירות החדשנות".

הרקע להדחה נעוץ בעימותים ממושכים של השר עם גנרלים ותיקים בצבא, אשר טענו כי חזונו למלחמה רובוטית הוא נאיבי והדגישו את הנחיצות של כוחות חיל רגלים בשטח. בנוסף, פדורוב קומם עליו קבלנים רחבים בתעשיית הביטחון בשל רפורמות שביצע במערך הרכש, שאיפשרו ללוחמים להזמין נשק ישירות מאתר אינטרנט.

ההחלטה על ההדחה עוררה תגובות פוליטיות וציבוריות סוערות באוקראינה, והובילה לקריאות ברשתות החברתיות לקיום הפגנות בבירה. חבר הפרלמנט מהאופוזיציה וולודימיר ארייב תקף את המהלך וטען כי שר ההגנה הוזז הצידה על ידי אנשים מושחתים שרוצים לשמור על הרווחים מחוזי ביטחון.

האנליסט הפוליטי וולודימיר פסנקו הסביר כי הרפורמות של פדורוב יצרו לו אויבים חזקים, ורמז גם למניעים פוליטיים מצד הנשיאות כאשר ציין כי זלנסקי רוצה להיות הכוכב היחיד. לפי דיווחים באוקראינה, הנשיא זלנסקי הבהיר לשותפיו הפוליטיים כי לא יכול היה לנהל עוד את המחלוקות העזות הללו.