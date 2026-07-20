הסקר שמגלה: כמה חרדים באמת צופים במונדיאל ומה קורה בישיבות?

כדורגל של המונדיאל ( צילום: shutterstock )

בעוד עולם הישיבות מצוי בעיצומם של ימי 'סוף זמן', הרוחות ברחוב החרדי סוערות סביב משחקי המונדיאל שהגיעו לשיאם אמש (ראשון) בקרב בין נבחרות ספרד וארגנטינה. סקר מיוחד שבוצע ב'כיכר השבת' והשתתפו בו 871 משיבים מהציבור החרדי מציג תמונת מצב מרתקת ומורכבת על יחס המגזר החרדי למשחק הכדורגל, מידת ההתעניינות בו, והעמדה הערכית-חינוכית כלפי התופעה.

הסקר, שהקיף מגוון רחב של משיבים מכלל פלגי הציבור החרדי, מעלה ממצאים מעניינים ולעיתים מפתיעים על היקף הצפייה, דפוסי ההתנהגות, והמתחים הערכיים סביב התופעה. מהנתונים עולה כי לצד הסתייגות ערכית ניכרת בקרב רבים, ההתעניינות במשחקים והמעקב אחריהם נפוצים בקרב הציבור החרדי. פרופיל המשתתפים בסקר: מכל פלגי הציבור הסקר הקיף מגוון רחב של משיבים מכלל פלגי הציבור החרדי. 46.4% הגדירו עצמם כבחורי ישיבה, 25.7% כעובדים לפרנסתם, 18.9% כאברכי כולל, 6.5% כתלמידות סמינר, ו-2.4% כנשות אברכים. הקרע מעמיק | אחרי פירוק הגוש: נתניהו במתקפה על דברי הגר"ד לנדו חזקי שטרן | 12:31 הלב לא עמד בזה: שני ארגנטינאים מתו מדום לב במהלך משחק הגמר כיכר השבת | 13:46 מבחינת השתייכות מגזרית: 39.3% הגדירו עצמם כליטאים, 30.4% כספרדים, 19.6% כחסידים, ו-10.7% כמשתייכים לזרמים נוספים. הפילוח המגוון מעניק לסקר תמונה מייצגת של הציבור החרדי בכללותו.

מגמת עלייה: "כמות הצופים גדלה"

אחת התובנות המרכזיות שעולות מן הסקר היא התחושה הרווחת בציבור כי היקף התופעה מצוי במגמת התרחבות. 76.6% מכלל המשיבים סבורים כי בשנים האחרונות כמות הצופים בכדורגל בקרב הציבור החרדי גדלה - 49.6% השיבו כי גדלה במידה ניכרת, ו-26.9% השיבו כי גדלה במקצת. לעומתם, רק 7.7% סבורים שלא חל שינוי, ו-1.3% בלבד טוענים כי הכמות פחתה. 14.3% השיבו כי אינם יודעים.

הנתונים מצביעים על תחושה רווחת כי התופעה נמצאת במגמת צמיחה, גם אם לא כולם מסכימים עם היקפה המדויק.

גם האווירה סביב המונדיאל מורגשת, אם כי בעוצמות שונות: כ-38% אמרו כי יש אווירה מסוימת בעיקר בשלבים המתקדמים של הטורניר, כ-19% השיבו שזהו נושא מרכזי במפגשים עם חברים, ואילו כ-29% אמרו כי אצלם אין כלל אווירה סביב המשחקים.

לקראת משחק הגמר בין ספרד לארגנטינה, נשאלו המשתתפים על כוונות הצפייה והאהדה שלהם. 41.2% מהמשיבים ציינו כי בכוונתם לצפות במשחק, 23.1% השיבו כי לא יצפו ולא יעקבו, ו-22.4% אמרו כי לא יצפו אך יעקבו אחר התוצאה. 9.5% ציינו כי אולי יצפו בחלקים מהמשחק, ו-3.8% ציינו כי לא החליטו.

באשר לזהות הקבוצה המועדפת בגמר, כ-57% היו רוצים לראות את ארגנטינה מנצחת, לעומת כ-4% בלבד שהעדיפו את ספרד. כ-17% השיבו כי לא אכפת להם מי תנצח, וכ-13% אמרו שאינם מבינים בנושא.

כשנשאלו על כוכב המשחק המועדף עליהם, 59.8% מהמשיבים ציינו את ליונל מסי, לעומת 3.9% שהעדיפו את לאמין ימאל. 31.2% ענו בכנות: "מי אלה?!".

( צילום: shutterstock )

היקף הצפייה: מי צופה ואיפה?

על פי הסקר, כ-32% מהמשיבים השיבו כי הם צופים במשחקי המונדיאל, ו-4% נוספים ציינו כי צפו במקרה עם חברים. עוד 4% השיבו כי הם צופים אך לא ליד הילדים. מנגד, כ-34% השיבו כי אינם צופים כלל משום שהדבר אינו מעניין אותם, וכ-24% נוספים אמרו כי אינם צופים אך עוקבים אחר התוצאות.

בקרב מי שצופים במשחקים, רובם עושים זאת בבית, כ-34% מכלל המשיבים ציינו כי זהו מקום הצפייה העיקרי שלהם, כ-10% צופים דרך הטלפון או האינטרנט, כ-8% אצל חברים או בני משפחה, ורק כ-4% צופים בעיקר במקומות ציבוריים כדוגמת בתי קפה, מסעדות או קיוסקים.

צפייה בקיוסקים: "חילול השם" או "אין ברירה"?

סוגיית הצפייה במרחב הציבורי - בקיוסקים וברחובות הערים החרדיות - מעוררת ביקורת נוקבת מצד רוב המשתתפים. 42.6% מהמשיבים הגדירו את תופעת הבחורים הצופים במשחקים בקיוסקים כ"חילול השם", 21.7% הגדירו זאת כ"ההיפך מדרכו של בן תורה", ו-7.9% ציינו כי מדובר ב"רעה חולה שחייבים למגר".

מנגד, 14.0% גילו הבנה והשיבו: "אין להם ברירה, איפה יצפו?!", ו-5.2% טענו כי "אין בזה שום בעיה". הנתונים מצביעים על פער משמעותי בעמדות, כאשר הרוב הגדול רואה בצפייה הציבורית בעיה ערכית משמעותית.

סתירה לאורח החיים החרדי?

בשאלה עד כמה צפייה בכדורגל עומדת בסתירה לאורח החיים החרדי, 29.3% מהמשיבים ציינו כי הם מזדהים מאוד עם הקביעה שמדובר בדבר שאינו ראוי ואף "חילול השם", ו-35.3% השיבו כי הם מזדהים במידה מסוימת. מנגד, 26.0% אינם מזדהים וסבורים כי אין בכך בעיה.

כשנשאלו באופן ישיר האם צפייה בכדורגל עומדת בסתירה לאורח החיים החרדי, התמונה הייתה מאוזנת יותר: כ-31% סבורים כי קיימת סתירה במידה מועטה, כ-23% סבורים שאין כלל סתירה, כ-23% רואים בכך סתירה במידה רבה, וכ-15% סבורים שמדובר בסתירה מוחלטת.

מה יקרה אם הישיבה תגלה?

אחת השאלות המעניינות בסקר עסקה בתגובה הצפויה של הישיבה למי שנתפס צופה במשחקים. 44% מהמשיבים ציינו כי "הרבנים לא יאהבו את זה, וזהו", 21.8% טענו כי "יש סיכוי גדול שיעיפו אותי מהישיבה", 14.5% השיבו כי "אף אחד לא יתייחס", ו-11.9% ציינו כי "כל החברים שלי צופים גם".

הנתונים מצביעים על מודעות גבוהה לכך שצפייה במשחקים אינה תואמת את הציפיות בעולם הישיבות. רבים מבינים שמדובר בנושא רגיש, אך לא כולם חוששים מתוצאות דרמטיות.

האם 'סוף זמן' משפיע?

לשאלה האם עיתוי המשחקים בתקופת 'סוף זמן' בישיבות מגביר את ההתעניינות, 41.4% סבורים כי אכן יש קשר ישיר: "ברור, אם היינו באמצע הזמן היו פחות מתעניינים". לעומתם, 44.9% טוענים כי "אין קשר, מי שזה מעניין אותו - הוא תמיד עוקב", ו-13.7% הדגישו כי "גם בסוף הזמן בחורים לא אמורים להתעניין בכדורגל".

הנתונים מצביעים על חלוקה כמעט שווה בין מי שרואים קשר בין עיתוי המשחקים לבין תקופת 'סוף זמן', לבין מי שסבורים שההתעניינות קיימת ללא קשר לתקופה בשנה. יצוין כי בתוכנית 'מעייריב' נדונה השאלה מה קורה בישיבות כשיש משחק חשוב, והועלו שאלות על ההתמודדות של עולם הישיבות עם התופעה.

מעקב אחר הטורניר

גם בשאלת המעקב אחר משחקי המונדיאל נרשמה חלוקה מעניינת: כ-22% עוקבים באופן קבוע אחרי רוב המשחקים, כ-26% עוקבים מדי פעם אחרי משחקים נבחרים, וכ-17% עוקבים רק אחרי החדשות והתוצאות. מנגד, כ-34% השיבו כי המונדיאל כלל אינו מעניין אותם.

לשאלה מה מעניין אותם יותר - פוליטיקה או מונדיאל - כ-32% בחרו בפוליטיקה, כ-31% השיבו כי המונדיאל מעניין אותם יותר, כ-20% אמרו כי הם אינם מתעניינים באף אחד מהם אך לעיתים נסחפים בעקבות החברים, וכ-17% השיבו כי הם יושבים ולומדים ואינם מתעניינים בדברים אלו.