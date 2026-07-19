1,000 ש"ח בחצר השופט: שערורייה והכרעה בבג"ץ ( צילום: באמצעות AI )

פרשה משפטית יוצאת דופן התגלתה השבוע במסגרת הליך פסלות שהגיע לבית המשפט העליון: מעטפה המכילה 1,000 שקלים במזומן הונחה בשעת לילה מאוחרת מתחת לשער ביתו של השופט עובד אליאס מבית המשפט למשפחה בראשון לציון. האירוע המוזר התרחש על רקע סכסוך ירושה מורכב, כאשר אחת מבעלות הדין טענה כי אמה היא שהניחה את המעטפה בניסיון להשפיע על השופט באופן פסול.

לטענת המערערת, מדובר בניסיון מתן טובת הנאה לשופט, ומשכך הוא הפך ל"עד" בפרשה ועליו לפסול את עצמו מלהמשיך לדון בתיק הירושה. אולם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית דחה את הערעור על הסף ושיגר מסר ברור: "פרובוקציות לא יחליפו שופטים". מעטפה חשודה בשעת לילה על פי הממצאים שעלו מההליך המשפטי, השופט אליאס מצא מעטפה מתחת לשער ביתו ולאחר שבדק והבין כי היא אינה שייכת לשכניו או למקורביו, פנה באופן מיידי ליועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, ברק לייזר. המטרה הייתה להסדיר את הטיפול במקרה החריג בהתאם לנהלים. לקח את המחשבים ואת התפילין: תיעוד הפריצה הנועזת לסט הצילומים כיכר השבת | 17:25 מנגד, הצדדים שכנגד בתיק הירושה דחו את הטענות בתוקף והגדירו את בקשת הפסלות כ"הזויה ומופרכת". לטענתם, מדובר בניסיון גס לעכב את ההליכים המשפטיים ולהנדס את החלפת השופט באמצעים פסולים. קו אדום ברור מבית המשפט העליון נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שדן בערעור, הציב קו אדום חד ומנומק. בפסק דינו קבע עמית כי בית המשפט לא יאפשר לבעלי דין לקבוע מי ישפוט בעניינם באמצעות תרגילים או פרובוקציות. "אין לאפשר לבעל דין לקבוע מי ישפוט בעניינו", נכתב בהחלטה.

בג"ץ הועדה לבחירת שופטים ( צילום: יונתן זינדל )

עמית הבהיר כי הטענות בדבר ניסיון למתן טובת הנאה נותרו בגדר ספקולציות בלבד, ולא הוצגו ראיות משמעותיות המצדיקות את הכתמת השופט או את פסילתו מהתיק. בית המשפט העליון הדגיש כי אם יתגלה בעתיד שמישהו אכן ניסה להניח את המעטפה במזיד, מדובר במעשה חמור שייחקר לעומקו - אך אין בכך כדי להצדיק את החלפת השופט.

כפועל יוצא מדחיית הערעור, חויבה המערערת בהוצאות משפט בסך 1,500 שקלים לטובת אוצר המדינה. השופט אליאס ימשיך לדון בתיק הירושה, והפרשה המביכה הזו תישאר כתמרור אזהרה למי שמבקש להשתמש בטקטיקות פסולות בתוך אולמות המשפט.

מסר ברור לבעלי דין

פסק הדין של נשיא בית המשפט העליון משדר מסר ברור: ניסיונות להנדס את הרכב השופטים באמצעות תרגילים או פרובוקציות לא יעברו. בית המשפט מחויב לשמור על עצמאותו ועל יכולתו לדון בתיקים באופן אובייקטיבי, ללא השפעות חיצוניות.

הפרשה מצטרפת לשורה של מקרים דרמטיים בסכסוכי ירושה שהגיעו לכותרות בשנים האחרונות, ומדגישה את החשיבות של שמירה על כללי המשחק המשפטיים גם במצבים הרגשיים והמורכבים ביותר.