רעידת אדמה ברשות המסים: הבוקר (ראשון) נעצרו לחקירה מספר עובדי רשות המסים בהווה ובעבר, בחשד חמור לקבלת שוחד ואפשור הגשת החזרי מס כוזבים בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. המעצרים הם פרי חקירה סמויה ממושכת שניהלה היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בשיתוף עם חוקרי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים.

על פי החשד שנחקר, עובדי הרשות ניצלו את מעמדם ותפקידם במשך שנים ארוכות כדי לאפשר הגשת החזרי מס פיקטיביים בסכומים עצומים, תוך קבלת טובות הנאה ושוחד בתמורה. החקירה, שהתנהלה בסודיות מוחלטת, חשפה מערכת שיטתית של עבירות שחיתות ציבורית שנמשכה לכאורה שנים רבות.

פשיטות על בתים ומשרדים

עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו שוטרי יאח"ה יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מרכז על בתיהם ומשרדיהם של החשודים. במהלך הפשיטות נתפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית שעשויים לשפוך אור נוסף על היקף הפרשה ועל מעורבים נוספים.

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בהמשך היום צפויים אחדים מהחשודים להיות מובאים לבית משפט השלום ברמלה, שם תתבקש הארכת מעצרם לצורך המשך החקירה. החקירה מלווה באופן צמוד על ידי פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה, המפקחת על התנהלות החוקרים ומכוונת את צעדי החקירה.

צו איסור פרסום על עד מדינה

במקביל למעצרים, הוטל על ידי השופט טל ענר צו איסור פרסום מיוחד, האוסר לפרסם דבר קיומו של עד מדינה בתיק. כמו כן, נאסר לפרסם כל פרט העלול לחשוף את זהותו של עד המדינה או זהות בני משפחתו. צו זה מעיד על רגישות התיק והחשש לפגיעה בעדים או בהליכי החקירה.