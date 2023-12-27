בתשעת הימים קופסאות הטונה יוצאות מהארון, אבל אחרי עוד כריך, סלט או פסטה - מתחשק להכין מהן משהו שבאמת מרגיש כמו ארוחה. קציצות טונה הן בדיוק הפתרון: מהירות, משביעות, זולות ואפשר לשנות להן את הטעם לחלוטין בעזרת כמה תוספות פשוטות (אוכל)
קציצות טונה מזכירות לכם את הילדות? עכשיו תוכלו לשחזר אותן במו ידיכם. עם סלט בצד וטבילה בקטשופ, חרדל או רוטב חריף, אבל הכי כיף בין שתי פרוסות לחם ככריך חם ומושלם, לארוחת צהריים קלילה של יום ראשון. ניתן להוסיף לבלילה שלהן פירה תפוחי אדמה, מעט פירורי לחם גם מבחוץ, טרם הטיגון או להמיר את הטונה בסלמון (מתכונים, אוכל)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", כהרגלה בקודש, מורן פינטו פותחת לנו את העיניים (והתיאבון) ומראה כיצד אפשר להכין מטעמים במטבח, במהירות ובקלות. והפעם, קציצות טונה בריאות וטעימות שכיף אכול בכל שעה ביום וניתן לשחק עם המרכיבים שלהן לפי רצונכם (מתכונים, אוכל, מבשלות בכיכר, כיכר TV)
הצהריים שכולנו צריכים היום: מורן פינטו עם מתכון לקציצות טונה מהירות, טעימות והכי פשוטות בעולם להכנה. אפשר להגיש לצד אורז, פסטה, ירקות טריים או אפויים, פירה - וכל תוספת אהובה אחרת שעולה על דעתכם (מתכונים, אוכל)
יש לנו ווידוי: לא היינו בטוחים שטונה מבושלת יכולה להיות טעימה גם כשהיא מבושלת, עד שיצרנו את הקציצות הללו. הן מעולות כארוחת צהריים נטולת גלוטן, דלת פחמימות ועשירה בחלבון. המלצה שלנו: על תוותרו על רוטב הפלפלים האדומים שמקפיץ אותן בכמה רמות (מתכונים, אוכל)
מה שיפה בקציצות האלה, שאפשר להגיש אותם בארוחת הבוקר, הצהריים או הערב - העיקר שיחד איתם תהיה על השולחן קערת סלט ירקות ענקית ומטבלים אהובים. הקציצות נשמרות היטב בקירור, וניתן להגיש אותן גם למחרת, חם או קר. מתכון לקציצות טונה ותפוחי אדמה עם ציפוי פריך (מתכונים, אוכל)