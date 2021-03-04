יש מתכונים שפשוט נועדו להפוך לוויראליים, וזה בדיוק אחד מהם. השילוב בין רצועות קישואים רעננות למילוי קרמי של גבינת ריקוטה, שום ובזיליקום, ששוחים ברוטב עגבניות אדום ולוהט, הוא פשוט גאוני | זו המנה המושלמת לארוחת ערב משפחתית שמרגישה כמו במסעדת שף, אבל בלי רגשות האשם של הפחמימות. היא יפהפייה להגשה, קלה להפליא להכנה, וסביר להניח שהיא הולכת להפוך למנה החלבית הקבועה שלכם (אוכל ומתכונים)
מתכון קל לפסטה ברוטב עגבניות עם נקניקיות - האופציה המושלמת לארוחת צהריים משפחתית. היא מוצלחת במיוחד בזכות הרוטב העשיר שבה ומוכנה תוך שעה. תוכלו להשתמש בנקניקיות בשריות או פרווה. תוספת הסוכר מחזקת את טעם העגבניות אבל אם אתם מעדיפים לוותר עליו מסיבות בריאותיות, לכו על זה. את השאריות אחסנו במיכל אטום במקרר, עד יומיים - וחממו היטב טרם ההגשה (מתכונים, אוכל)
רוטב סלסה אדום וחריף, עם רעננות ואותנטיות בדיוק כמו במסעדה מקסיקנית. מושלם לטבילה של נאצ'וס, צ'יפס, טבעות בצל, שניצלונים וכל העולה על דעתכם והחלק הטוב ביותר: מוכן תוך עשר דקות, ממצרכים שיש לכולנו בבית (מתכונים, אוכל)
המגיפה הקשה גובה מחיר כבד מארץ המגף ואנחנו כאן כדי לעודד מרחוק ולהיזכר בכל הטוב הקולינרי שאיטליה העניקה לנו: מתכון לרוטב עגבניות חלומי - המנה המושלמת לימים המוזרים האלה שדורשים מאיתנו להמציא את עצמנו במטבח כל יום מחדש (מתכונים, אוכל)
למה לקנות אם אתם יכולים להכין בעצמכם קטשופ מעולה? מתכון לקטשופ ביתי מתקתק וטעים שיקצור מחמאות מכולם ויהפוך הארוחה שלכם לבריאה קצת יותר, בטח אם החבר'ה בבית מעדיפים להטביע כל דבר באדום האדום הזה (מתכונים, אוכל)
למה לקנות אם אפשר להכין בבית רוטב מרינרה מושלם? מתכון לרוטב עגבניות איטלקי שמתאים להמון מנות כמו פיצה, פסטה, לזניה וקציצות מכל סוג וכמטבל לכל פינגר פוד שרק תרצו. בנוסף, אפשר לשמור את הרוטב במקרר ובמקפיא לאורך זמן, כך שאנחנו מציעים מראש: הכפילו כמויות (מתכונים, אוכל)
כן, אתם יכולים לקנות רוטב עגבניות מוכן, אבל האופציה הזו מסעירה הרבה יותר: מתכון לרוטב עגבניות צלויות עם עשבי תיבול שללא ספק תכינו שוב ושוב. בונוס: הרוטב הזה מעולה לניצול עגבניות שהבשילו יתר על המידה ובמקום לזרוק אותן, יש לכם שימוש מצוין בהן (מתכונים, אוכל)
אנחנו מתריעים מראש: המתכון הבא דורש השקעה, אך התוצאה טעימה כל כך שלא תתחרטו על המאמץ. אושרית אברג'יל עם מתכון לקישואים ממולאים וקציצות ברוטב עגבניות - בסיר אחד. את הקציצות, אגב, מכינים ממילוי הקישואים (מתכונים, אוכל)
זיטי זהו מאפה איטלקי-אמריקאי של פסטה ברוטב עגבניות וגבינה. יש לנו יחסי אהבה-שנאה עם פסטה. היא טעימה, אך אף פעם אי אפשר להפסיק לאכול ממנה בזמן. אז החלפנו אותה בספירלה זוקיני.
win-win situation בסך הכל (מתכונים, אוכל)