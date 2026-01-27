כיכר השבת
רביולי "ללא פחמימות": הלהיט שמשגע את הרשת הגיע למטבח שלכם

יש מתכונים שפשוט נועדו להפוך לוויראליים, וזה בדיוק אחד מהם. השילוב בין רצועות קישואים רעננות למילוי קרמי של גבינת ריקוטה, שום ובזיליקום, ששוחים ברוטב עגבניות אדום ולוהט, הוא פשוט גאוני | זו המנה המושלמת לארוחת ערב משפחתית שמרגישה כמו במסעדת שף, אבל בלי רגשות האשם של הפחמימות. היא יפהפייה להגשה, קלה להפליא להכנה, וסביר להניח שהיא הולכת להפוך למנה החלבית הקבועה שלכם (אוכל ומתכונים)

רביולי קישואים במילוי ריקוטה - ללקק את האצבעות (צילום: טלי בר)
סועדים5
זמן הכנה60 דק'
רמת קושיקל
חלבי

מצרכים

    • תבנית מלבנית סטנדרטית (פיירקס בינונית או חד-פעמית)
    • לקישואים: 4 קישואים בינוניים, מוצקים ויפים.
    • לרוטב: צנצנת (כ-400 גרם) רוטב מרינרה איכותי או רוטב עגבניות ובזיליקום מוכן.

    למילוי הגבינות:

    • 1 גביע (250 גרם) גבינת ריקוטה.
    • ¼ כוס + 2 כפות גבינת פרמזן מגורדת.
    • 1 ביצה גדולה (L).
    • 2 שיני שום כתושות.
    • חופן נדיב של עלי תרד טריים, קצוצים דק.
    • 2 כפות בזיליקום טרי קצוץ.
    • חצי כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור גרוס.

    לציפוי:

    • ½ כוס (כ-60 גרם) גבינת מוצרלה מגורדת.
    • מעט שמן זית לזילוף.
    • עלי בזיליקום טריים לעיטור.

    הוראות הכנה: צעד אחר צעד

    1. הכנות ורוטב: מחממים תנור ל-190 מעלות (חום עליון-תחתון). משמנים מעט את התבנית ויוצקים לתוכה בערך ¾ מכמות רוטב העגבניות. מורחים אותו בצורה אחידה על כל הבסיס.

    2. טכניקת הקילוף: שוטפים את הקישואים (אין צורך לקלף את הקליפה הירוקה). בעזרת קולפן ירקות פשוט, "מגלחים" רצועות ארוכות ודקות לכל אורך הקישוא. כשמגיעים לליבה עם הגרעינים, מסובבים את הקישוא וממשיכים מהצד השני. המטרה היא לקבל רצועות רחבות וגמישות.

    3. מערבבים את הקסם: בקערה בינונית מערבבים את כל מרכיבי המילוי: הריקוטה, ¼ כוס מהפרמזן, הביצה, השום, התרד, הבזיליקום, המלח והפלפל. מערבבים עד לקבלת תערובת אחידה וריחנית.

    4. מלאכת ההרכבה (זה החלק הכיפי): על משטח עבודה נקי מניחים שתי רצועות קישואים במקביל, עם חפיפה קטנה ביניהן. מניחים מעליהן שתי רצועות נוספות בצורה אנכית, כך שנוצרת צורת פלוס (+). במרכז ה"פלוס" מניחים כף גדושה מהמילוי. סוגרים את קצוות הקישואים על המילוי (כמו מעטפה) ומניחים בתוך התבנית עם הרוטב, כשהצד של הקיפול פונה כלפי מטה. כך ממשיכים עם שאר הקישואים.

    5. פיניש ואפייה: מסדרים את כל ה"חבילות" בצפיפות בתבנית. מזלפים מעל את שארית הרוטב, מפזרים את המוצרלה ואת שארית הפרמזן. לסיום, מזלפים מעט שמן זית ובוזקים עוד קצת פלפל שחור.

    6. לתנור: אופים במשך 30-35 דקות, עד שהגבינה מוקרמת, זהובה ומבעבעת. מוציאים מהתנור, נותנים למנה לנוח 5 דקות (זה עוזר לנוזלים להתייצב), מקשטים בבזיליקום טרי ומגישים.

    טיפ של שפים: נשארו לכם רצועות קישואים קטנות או קרועות? אל תזרקו! קצצו אותן והוסיפו לרוטב שבתחתית התבנית לעוד נפח וטעם.

    בתאבון!

    אהבתם? הכנתם? שתפו בתגובות!

