יש מתכונים שפשוט נועדו להפוך לוויראליים, וזה בדיוק אחד מהם. השילוב בין רצועות קישואים רעננות למילוי קרמי של גבינת ריקוטה, שום ובזיליקום, ששוחים ברוטב עגבניות אדום ולוהט, הוא פשוט גאוני | זו המנה המושלמת לארוחת ערב משפחתית שמרגישה כמו במסעדת שף, אבל בלי רגשות האשם של הפחמימות. היא יפהפייה להגשה, קלה להפליא להכנה, וסביר להניח שהיא הולכת להפוך למנה החלבית הקבועה שלכם (אוכל ומתכונים)
הקיץ עומד להסתיים וזה אומר שנראה הרבה עגבניות וקישואים בקרוב. פשטידת הירקות הזוהרת שפה פופולרית מאד בביתנו, בגלל שהיא טעימה גם כשנאכלת ישירות מהמקרר, צוננת - וגם כשיוצאת מהתנור. טיפ: אפו את הבלילה בתבנית מאפינס, כפריטטות - ותקבלו מנות אישיות לעבודה ולבית הספר, או פשוט עטפו פרוסות במעט נייר פרגמנט לנשנוש בדרכים (מתכונים, אוכל)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", עוד מנה קיצית וקלילה מבית היוצר(ת) של מורן פינטו: קישואים מטוגנים קלות עם שום (שימו לב לא לשרוף אותו), פסטה בכל צורה שתבחרו ומעל הכל גבינה צהובה נמסה ונמתחת (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו מנצלת את מה שיש בבית ויוצרת מנה מצוינת כמעט מכלום: אטריות ספגטי, קוביות קישואים, קצת בצל, רוטב צ'ילי וכמה מרכיבים נוספים ובתוך 45 דקות תתענגו על ארוחת ערב חמה ומזינה (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
קישוא הוא ירק מנצח מבחינתנו: בריא, קל לתפעול ומתבשל מהר. הנה כמה טיפים להצלחת הקישואים בגריל הללו: 1. בחרו קישואים קטנים יותר. ככל שהקישואים קטנים יותר, כך גם הגרעינים. גרעינים גדולים פחות רצויים פה. 2. הרגישו בנוח לשחק עם התבלינים. קישואים בגריל הם כמו קנבס ריק - אתם לא צריכים לעצור במלח ופלפל (או אפילו בתיבול שאנו הצענו). הוסיפו קצת קריספיות כדוגמת אגוזים או גרעינים קלויים ו/או שדרגו בעשבי תיבול קצוצים. 3. הגישו את המנה בהקדם האפשרי. קישואים נוטים להיות קצת דייסתיים כשהם 'יושבים' (מתכונים, אוכל)
קציצות הקישואים הקלות האלה, הידועות גם בשם "לביבות קישואים", הן המאכל החביב עלינו בקיץ זה והדרך המושלמת לנצל קישואים עייפים שעומדים לאבד את טריותם. הן מטוגנות במהירות ומהוות תוספת נהדרת לארוחת ערב או לארוחת צהריים קלילה (מתכונים, אוכל)
בטארט המהמם והיפהפה הזה עם פרוסות הקישואים הדקיקות עליו, יש קורטוב של חרדל דיז'ון קרמי ונחשו כמה זמן לוקח להכין אותו. 15 דקות. זה הכל. הוא עובד נהדר בצוות ומשתלב עם נתח של דג סלמון בארוחת צהריים או עם סלט קצוץ, בארוחת ערב (מתכונים, אוכל)
רובנו מבשלים, אופים, צולים או מטגנים את הקישואים, אך למעשה אפשר גם לאכול אותם טריים לאחר כבישה קצרה - ולא תאמינו כמה זה טעים. מתכון לקישואים כבושים במרינדה חמצמצה שאנחנו מגישים עם גבינת פטה, צנוברים קלויים וצ'ילי קצוץ (מתכונים, אוכל)
סליחה, תפוחי אדמה. יש צ'יפס חדש בעיר - צ'יפס זוקיני - ונדרשים רק כמה מרכיבים בודדים להכנתו. הוא התוספת המושלמת לארוחת צהריים וגם חטיף בין ערביים מספק מאד. בנוסף, עליכם לעשות משהו עם עודפי הקישואים האלה שמסתובבים במטבח שלכם, נכון? (מתכונים, אוכל)
אנחנו מתריעים מראש: המתכון הבא דורש השקעה, אך התוצאה טעימה כל כך שלא תתחרטו על המאמץ. אושרית אברג'יל עם מתכון לקישואים ממולאים וקציצות ברוטב עגבניות - בסיר אחד. את הקציצות, אגב, מכינים ממילוי הקישואים (מתכונים, אוכל)
בואו נודה בזה: אנחנו לא באמת מצליחים להכין בבית צ'יפס כמו ההוא שמגישים לנו במסעדה ההיא. במקום זאת, כדאי שתנסו את המתכון הזה לצ'יפס קישואים זהוב וקריספי. והכי חשוב? לא צריך לעמוד לטגן, כי הכל קורה בתנור (מתכונים, אוכל)