יש מתכונים שפשוט נועדו להפוך לוויראליים, וזה בדיוק אחד מהם. השילוב בין רצועות קישואים רעננות למילוי קרמי של גבינת ריקוטה, שום ובזיליקום, ששוחים ברוטב עגבניות אדום ולוהט, הוא פשוט גאוני | זו המנה המושלמת לארוחת ערב משפחתית שמרגישה כמו במסעדת שף, אבל בלי רגשות האשם של הפחמימות. היא יפהפייה להגשה, קלה להפליא להכנה, וסביר להניח שהיא הולכת להפוך למנה החלבית הקבועה שלכם (אוכל ומתכונים)
נעים להכיר: קַלְצוֹנֶה - מאפה איטלקי של בצק מקופל. כאן בחרנו ליצור את הגרסה הקטנטנה והמפנקת, במילוי תרד וריקוטה, שטעימה לא פחות מהגודל המקורי, אך מכבידה פחות (ושכחנו לציין, עשויה מבצק פיצה קנוי) (מתכונים, אוכל)
אתם יכולים להשאיר אותה בסיסית ומדהימה ואתם יכולים לקשט אותה באיזו תוספת שתרצו ולקבל עוגת פאר בקלות. בלילה פשוטה, נטולת קמח שממנה מתקבלת עוגה לחה ועסיסית שנהיית טעימה עוד יותר אחרי יום אחד במקרר (מתכונים, אוכל)
שבת מברכים חודש אדר, מכניסה את כולנו לאווירת "משנכנס אדר מרבים בשמחה". מזלו של חודש אדר הוא דגים, ובמטבח של ריקוטה, המסעדה האיטלקית-חלבית הטעימה למהדרין בירושלים, חוגגים עם תפריט דגים מגוון ובשלל טעמים, תוספות מפנקות ומנות מפתיעות (אוכל, שיווקי)
כשהיינו ילדים, המאכל הראשון שהתקשר אסוציאטיבית לחורף, היה כמובן קרמבו. מאז הספקנו להתבגר ולהבין שאין דבר שהולך טוב יותר עם חורף מאשר מרק מהביל. בין אם זה מרק עוף שמוגש כתרופת סבתא להקלה על שפעת ועד מרק מיסו מתוחכם, עונת המרקים היא בחורף (אוכל, שיווקי)
לקראת חג הסוכות הקימה ריקוטה, המסעדה האיטלקית חלבית הטעימה למהדרין, סוכה כשרה למהדרין בחזית המסעדה למרגלות הגן הטכנולוגי בהר-חוצבים ירושלים. במהלך ימי חול המועד תציע ריקוטה את התפריט הייחודי והמושלם שלה גם בסוכה המקושטת (אוכל, שיווקי)