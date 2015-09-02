יש מתכונים שפשוט נועדו להפוך לוויראליים, וזה בדיוק אחד מהם. השילוב בין רצועות קישואים רעננות למילוי קרמי של גבינת ריקוטה, שום ובזיליקום, ששוחים ברוטב עגבניות אדום ולוהט, הוא פשוט גאוני | זו המנה המושלמת לארוחת ערב משפחתית שמרגישה כמו במסעדת שף, אבל בלי רגשות האשם של הפחמימות. היא יפהפייה להגשה, קלה להפליא להכנה, וסביר להניח שהיא הולכת להפוך למנה החלבית הקבועה שלכם (אוכל ומתכונים)
יש משהו מרגיע בלהכין ארוחות קלות ובלתי מתאמצות. וכאן מדובר באחת כזו, שווה במיוחד: מתכון ללזניית רביולי ברוטב - טוב אינסופי של גבינה נוטפת שכיף להתפנק איתו בסוף יום ארוך. ארוחה ב-3 מרכיבים (מתכונים, אוכל)