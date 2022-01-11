יש מתכונים שפשוט נועדו להפוך לוויראליים, וזה בדיוק אחד מהם. השילוב בין רצועות קישואים רעננות למילוי קרמי של גבינת ריקוטה, שום ובזיליקום, ששוחים ברוטב עגבניות אדום ולוהט, הוא פשוט גאוני | זו המנה המושלמת לארוחת ערב משפחתית שמרגישה כמו במסעדת שף, אבל בלי רגשות האשם של הפחמימות. היא יפהפייה להגשה, קלה להפליא להכנה, וסביר להניח שהיא הולכת להפוך למנה החלבית הקבועה שלכם (אוכל ומתכונים)
בימים שמרגישים כמו סגר - למרות שאין אחד כזה - אנחנו מצמצמים יציאות והוצאות ומביאים את המסעדה הביתה. והאמת? זה די קל. אוראל בראל עם מדריך וידאו שלב אחר שלב להכנת רביולי בטטה ברוטב שמנת מוקרם תוך 30 דקות בלבד. ההגשה והיין בצד - עליכם (מתכונים, אוכל)