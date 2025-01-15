יש מתכונים שפשוט נועדו להפוך לוויראליים, וזה בדיוק אחד מהם. השילוב בין רצועות קישואים רעננות למילוי קרמי של גבינת ריקוטה, שום ובזיליקום, ששוחים ברוטב עגבניות אדום ולוהט, הוא פשוט גאוני | זו המנה המושלמת לארוחת ערב משפחתית שמרגישה כמו במסעדת שף, אבל בלי רגשות האשם של הפחמימות. היא יפהפייה להגשה, קלה להפליא להכנה, וסביר להניח שהיא הולכת להפוך למנה החלבית הקבועה שלכם (אוכל ומתכונים)
אם אתם מחפשים מתכון קל, מהיר ומלא בטעמים – פשטידת הברוקולי והקוטג' הזאת היא בדיוק מה שאתם צריכים! שילוב מושלם של פרחי ברוקולי רכים, קוטג' קרמי וגבינה צהובה נמסה, יוצרים פשטידה חלומית המתאימה לארוחת ערב משפחתית או לפינוק של אמצע השבוע (אוכל ומתכונים)