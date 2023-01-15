יש מתכונים שפשוט נועדו להפוך לוויראליים, וזה בדיוק אחד מהם. השילוב בין רצועות קישואים רעננות למילוי קרמי של גבינת ריקוטה, שום ובזיליקום, ששוחים ברוטב עגבניות אדום ולוהט, הוא פשוט גאוני | זו המנה המושלמת לארוחת ערב משפחתית שמרגישה כמו במסעדת שף, אבל בלי רגשות האשם של הפחמימות. היא יפהפייה להגשה, קלה להפליא להכנה, וסביר להניח שהיא הולכת להפוך למנה החלבית הקבועה שלכם (אוכל ומתכונים)
גרעיני תירס מתוקים השוחים ברוטב שמנת קטיפתי, עם תועפות גבינת פרמזן הנמסה מעל - המתכון לאוכל המנחם האידאלי, שמכינים עם כמה מרכיבים בסיסיים שכנראה יש לכם כבר בבית. המנה מעולה כתוספת בארוחת ערב או כחטיף קליל בשעת בין ערביים (מתכונים, אוכל)
תוך 20 דקות יהיו על שולחנכם לביבות במרקם פריך ורך בו זמנית, הודות לירק עטור הסגולות הבריאותיות ששווה לאמץ לתפריט היומי. מתכון ללביבות ברוקולי עם שום ופרמזן שאנחנו אוהבים להגיש עם רוטב יוגורט חמצמץ. אגב, אם אתם לא חובבים של ברוקולי, תוכלו להחליף אותו בכרובית (מתכונים, אוכל)
לחוצים לגבי ארוחת הצהריים שטרם הספקתם להכין? ובכן, אם אתם זקוקים למתכון מהיר וקל, לכו על הפסטה הזאת, שמורכבת מ-5 מרכיבים שכנראה יש לכם בבית. זוהי המנה שאנו אוכלים כשאנחנו עסוקים במיוחד ואין לנו זמן או רצון להכין ארוחה גדולה (מתכונים, אוכל)
תוך פחות משעה יתייצב על שולחנכם המרק המדויק לעונה הזו - כשלא ברור אם חורף או קיץ והאורחים כבר בדלת. גבינת הפרמזן מוציאה מהעגבנייה את כל הצדדים הטובים שבה ומעניקה למרק מרקם מושלם שהכי טעים להגיש לצד טוסט פרמזן (מתכונים, אוכל)
ארוחה מהירה וקלה להכנה שכל המרכיבים נמצאים "בכיס האחורי" שלכם. כלומר במזווה. החלק הכי טוב? כל התהליך מתבצע ללא מגע יד אדם. פשוט זורקים הכל לסיר ומרתיחים. לגיטימי אם נכין את זה כל יום השבוע? (מתכונים, אוכל)
הנה 2 סיבות מעולות למה אתם חייבים להכין דווקא את הצ'יפס הזה: 1) אתם עומדים להתמכר לטעם שלו, וממילא לגזר - על כל יתרונותיו הבריאותיים. 2) מנה נדיבה מאוד מהצ'יפס הזה כוללת בקושי 160 קלוריות (מתכונים, אוכל)
לראשונה הושקה גבינת פרמז'ן אמיתית בכשרות מהדרין, המיוצרת לפי כללים נוקשים מאוד המפקחים על התהליך כבר מרגע האכלת הפרה ואף דורשים שהייצור יתבצע רק באזור פרמה, אמיליה רומאנה, מודנה או בולוניה (חדשות האוכל)