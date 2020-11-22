יש מתכונים שפשוט נועדו להפוך לוויראליים, וזה בדיוק אחד מהם. השילוב בין רצועות קישואים רעננות למילוי קרמי של גבינת ריקוטה, שום ובזיליקום, ששוחים ברוטב עגבניות אדום ולוהט, הוא פשוט גאוני | זו המנה המושלמת לארוחת ערב משפחתית שמרגישה כמו במסעדת שף, אבל בלי רגשות האשם של הפחמימות. היא יפהפייה להגשה, קלה להפליא להכנה, וסביר להניח שהיא הולכת להפוך למנה החלבית הקבועה שלכם (אוכל ומתכונים)
למה לקנות אם אפשר להכין בבית רוטב מרינרה מושלם? מתכון לרוטב עגבניות איטלקי שמתאים להמון מנות כמו פיצה, פסטה, לזניה וקציצות מכל סוג וכמטבל לכל פינגר פוד שרק תרצו. בנוסף, אפשר לשמור את הרוטב במקרר ובמקפיא לאורך זמן, כך שאנחנו מציעים מראש: הכפילו כמויות (מתכונים, אוכל)
חציל מצופה בפירורי לחם הוא נשנוש שכולנו מכירים (ואוהבים), אבל קוביות חצילים קריספיות עם גבינת פרמזן ורוטב מרינרה אדמדם - זה כבר סיפור אחר. מתכון קל ומהיר הכנה למנת פתיחה יפה, טעימה ומעניינת (מתכונים, אוכל)