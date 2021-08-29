אם יש טרנד אחד שלא מפסיק לכבוש את הרשתות החברתיות בתקופה האחרונה – זה ה־“Dubai Style Desserts”: קינוחים ושייקים שנראים כאילו יצאו ממלון יוקרה באמירויות, עם שכבות עשירות, שוקולד נוזל, פיסטוקים ירוקים וקצפת גבוהה במיוחד.
אבל החדשות הטובות? לא צריך טיסה לדובאי ולא קונדיטורית מקצועית כדי ליהנות מזה. את השייק הזה מכינים בבית ב-5 דקות בלבד והוא מרשים וטעים כמו מיליון דולר (אוכל ומתכונים)
זה מתכון ללא מתכון, אלא יותר הדרכת בסיס להרכבת שייק ירוק מנצח, טעים וסופר בריא מרכיבים שיש לכם כבר בבית. כך תהפכו למקצוענים בהכנת שייק ירוק, אפילו אם לא הכנתם כזה מעולם - קדימה, מתחילים (מתכונים, אוכל)