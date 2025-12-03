תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי בהפקתו של נריה סעדיה מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית המיקרוביולוג ורופא הילדים ד"ר אור קריגר, סגן ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות בסקירה מקיפה על המחלה, על תפוצת המחלה, על החשש והדרך למנוע וגם האם יש סיכון כל שהוא בחיסונים?

בנוסף, שיחה מרגשת עם מגיש כיכר השבת אלי גוטהלף שכתב טור מטלטל תחת הכותרת: לא היה חסר לי כלום בישיבה, אבל מה שביקשתי - זה למות, שוחחנו על הסיבות לטור, על מודעות למצוקה ועל מה עזר לו שאנחנו כהורים צריכים לדעת.

ובכותרות: זעזוע בניו יורק. קומץ מפגינים קנאים הגיעו הלילה למחות נגד ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, בעקבות עמדתו בנושא חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. המוחים קראו קריאות קשות, אך עשרות שוטרי ניו יורק יחד עם תושבים מקומיים התייצבו במקום וחצצו בין המפגינים לראש הישיבה, שנכנס אל היעד ללא כל הפרעה.

במעונו של הרב מגנים בחריפות את המחאה ומזכירים כי אותם גורמים פעלו גם בעבר נגד גדולי ישראל, כולל בימי הרב שטיינמן, על רקע הכרעות רגישות בנושאי עולם התורה.

רגע נדיר במעייני הישועה: שלושה אחים הגיעו אתמול עם נשותיהם ללידה ובתוך שעות הפכו כולם לאבות. שני האחים חבקו תינוק כל אחד, והשלישי הביא לעולם תאומים. ארבע לידות לאותה משפחה ביום אחד יצרו התרגשות גדולה בבית החולים, שבו מספרים כי מדובר באירוע יוצא דופן שהצליח לרגש גם את הצוות הוותיק.

לראשונה בצה״ל: חטיבת החשמונאים השלימה את קורס מפקדי הכיתות הראשון ללוחמים חרדים. כ־70 לוחמים סיימו את ההכשרה שעברה אימוני לחימה בשטח בנוי ופתוח, ניווטים ברחבי הארץ ופעילות מבצעית בעזה. הטקס נערך בהשתתפות מפקד החטיבה אלוף משנה א׳ ומשפחות הבוגרים. בצה״ל מגדירים את הקורס צעד משמעותי בקליטת צעירים חרדים במסגרות הפיקוד.

משרד הבריאות עדכן: ילד בן 6, בריא בדרך כלל ומחוסן נגד שפעת, נפטר לאחר שסבל מחום ושיעול ומצבו הידרדר במהירות. למרות מאמצי החייאה, נקבע מותו. בישראל, כמו במדינות נוספות, עונת השפעת החלה מוקדם וקצב התחלואה עולה במהירות. גורמי בריאות מזהירים כי צפויה עונת שפעת קשה במיוחד

סערה חריפה בבני ברק בעקבות אירוע אלימות מחריד: חסידי ויז'ניץ מרכז תקפו אמש באכזריות אורחים מחוץ לאולם חתונה, בהם פורשים מהחסידות. שניים מהנפגעים אושפזו בבית החולים, ביניהם בנו של הגה"צ המשפיע רבי אהרן טוסיג. למרות זעם הציבור, המשטרה טרם גבתה עדויות ולא נעצרו חשודים. בחסידות התנערו מהאלימות ומנהיגים נוספים גינו את המעשה. האירוע מעלה חשש להמשך אלימות ולחוסר מענה אפקטיבי בתוך הציבור החרדי.

משפט דרמטי בהולנד סביב רצח על רקע "כבוד המשפחה": צעירה מוסלמית בת 18, ריאן אל נ., נרצחה ב־2024 לאחר שהושלכה לאגם כשידיה מודבקות וראשה עטוף. האב נמלט לסוריה והאחים מוחמד ומחמד דורשים לזכותם, מכחישים כל מעורבות ומטענים כי רק האב אשם. התביעה דורשת 20 שנות מאסר, וטוענת שהאחים היו מעורבים בזירת הרצח. פסק הדין צפוי ב־5 בינואר.