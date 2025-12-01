הזמר שלומי שבת העניק השבוע ראיון לרדיו צפון, שם הוא סיפר על ההתקרבות שלו לדת וליהדות מאז שהחלים ממחלת הקורונה: "אני הולך ומתחזק בדת ובאמונה - אני לא יוצא מהבית בלי להניח תפילין".

בריאיון נשאל שבת: "כמה העולם הזה של התורה והדת והיהדות, כמה זה מעסיק אותך?", שבת השיב: "קודם כל זה, זה באמת כמו שאמרת בהתחלה, אני הולך ומתחזק. אני לא יוצא מהבית בלי להניח תפילין".

שבת הוסיף: "בקורונה גיליתי כמה האהבה הגדולה של העם זה מקסים. הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה בבית חולים ו... ברוך השם, הכל אה... אני לא רוצה... זה, אני מספר את זה כל כך הרבה, אני מפחד להיות פתטי, אבל, אז היה רגע קריטי מאוד שרצו להוריד אותי למרתף, לטיפול נמרץ".

"אמרתי לפרופסור", סיפר שבת, "שאשתו הייתה מעריצה מאוד גדולה שלי, אמרתי לו תעשה לי טובה, תן לי עוד יום אחד להישאר פה, עוד לילה אחד להישאר במחלקה שלי, ומחר אנחנו נלך וזה היה ליל הושענא רבא. זה היה הלילה שכל היהודים מתפללים. כשאני נזכר בזה אני בא לי לבכות. מסתבר שכל המדינה כאילו התפללה בשבילי, כיוונו עליי".