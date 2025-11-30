כיכר השבת
הזמר שיתף: "הייתי עם טלפון כשר, התחלתי להתפלל בכל בוקר"

בריאיון שהעניק בסוף השבוע, שיתף הזמר דודו אהרון במסע הרוחני שלו: "מאז המלחמה התחלתי להתפלל כל בוקר. אני קם בשש בבוקר ומתפלל עד שבע" | וגם: "הייתה לי אפילו תקופה שהיה לי טלפון כשר" (ברנז'ה)

הזמר דודו אהרון העניק בסוף השבוע ראיון לתקשורת וסיפר על הקשר לדת וליהדות.

בראיון ליפעת הללי אברהם במגזין 'מאקו' הוא סיפר: "המלחמה השפיעה עליי מאוד, במיוחד ברמה האמונית - תמיד הייתי מאמין, התפללתי ושמרתי שבת".

בהמשך דבריו סיפר: "מאז המלחמה התחלתי להתפלל כל בוקר, עד אז לא היה מניין בבית הכנסת שלי בתפילות בוקר ואחרי השבעה באוקטובר הבנו שזה מאסט, הבנו שזה מציל, אז לקחתי את זה על עצמי ומאז אני כל יום בבית כנסת בשש בבוקר.

"ולא משנה מתי חזרתי מהופעה או מהאולפן לילה לפני, עשיתי שגרת בוקר כזאת, אני קם בשש בבוקר ומתפלל עד שבע".

לסיום חשף דודו אהרון דבר מפתיע: "הייתה לי אפילו תקופה שהיה לי טלפון כשר, אבל זה לא החזיק מעמד - בשבת כשאני בלי טלפון, קשה לי לחזור אליו".

