טל סמל, שסרטונים שלו ברשתות מתפוצצים עם מיליוני צפיות, הוא אחד מחברי הכולל החדש שנפתח בשכונת חתני פרס נובל בראשון לציון.

"לפני 17 שנים זכיתי לחזור בתשובה", סיפר טל, "לצערי לא זכיתי ללמוד כבחור בישיבה, ובכולל אני משלים פערים. מה שקורה כאן זה פשוט מדהים".

טל הוא אחד מחברי הכולל ה-100 של רשת 'תפארת זקנים לוי יצחק' שייסד הרבי מליובאוויטש לפני למעלה מ-40 שנה עבור גמלאים. "כשבנאדם לומד כל יום תורה במשך כמה שעות", הוסיף טל, "זה משנה את האישיות שלו. אי אפשר להישאר אותו בנאדם. החיים לפני ואחרי לא נראים אותו דבר".

כוכב הרשת טל, אינו היחידי. לצידו, עוד עשרות גמלאים, תושבי השכונה, שחשקה נפשם בלימוד התורה. "יש לנו קהילה ותיקה ומבוססת של מאות משפחות", סיפר ראש הכולל הרב אריאל גורן, "עם השנים, הקהילה התחילה להתבגר, והגיל הממוצע עומד היום על 50 פלוס. ראיתי שאנשים פחות עסוקים, וחלקם כבר יצאו לפנסיה.

"נתקלתי בפרויקט של הכוללים לגמלאים, ואמרתי לעצמי: 'בוא ננסה, שווה לבדוק'. האמת היא, שלא האמנתי שתהיה הצלחה כזו. היו לי ממש ספקות! אבל מה שקרה זה פשוט לא ייאמן: תוך כמה ימים הגענו לעשרים איש. זה הפך להיות שיחת היום בקהילה – כולם מדברים על זה, וכולם רוצים להיות חלק מזה".

סדר היום בנוי מלימוד רציף לאורך כל שעות הבוקר, ומעת לעת גם תכניות מיוחדות שמארגן עבורם כולל חב"ד. "הגמלאים מרגישים שהם חלק מדבר גדול, וזה מעורר אצלם את גאוות היחידה. ראיתי שזה טוב לא רק לקהילה, אלא גם לי. גם לפני זה היו לי הרבה שיעורים, אבל כאשר אני יושב כמה שעות עם כל אחד מהקהילה ולומד איתו באופן אישי, הקשר מתחזק. אני חושב שזו אחת ההחלטות הכי חשובות שלקחתי בחיים – להצטרף ליוזמה הזו".

את רשת הכוללים, כאמור, ייסד הרבי לפני למעלה מארבעים שנה, לזכרו של אביו, המקובל הרב לוי יצחק שניאורסון. זה קרה במהלך התוועדות חסידית בבית מדרשו של הרבי, '770' בשכונת קראון הייטס. אחד הנוכחים במקום, היה איש העסקים לוי לבייב, שהצטרף ליוזמה וייסד כמה סניפים, וכך זה הלך והתרחב.

"במציאות של ימינו", כתב באיגרת מיוחדת הראשון לציון הרב יצחק יוסף, "עשרות אלפי גברים יקרים, שעמלו כל חייהם ותרמו לבניין העם והארץ, מוצאים את עצמם עם פרישתם יושבים שעות רבות בחוסר מעש. זוהי שעת כושר מופלא - זמן פנוי שבו ניתן להשיב את האדם ללימוד ולחיבור מחודש לתורה הקדושה. הפוטנציאל קיים בכל עיר ובכל שכונה - והנני בטוח שהינכם, שלוחי הציבור המסורים, תדעו לזהות את מי שיכולים להוביל מהלך זה בקהילותכם".