"חבריי הדתיים לועגים"

הזמרת הפתיעה: אני נורא חילונית, אבל יש דבר אחד שאני נורא מקפידה עליו

הזמרת הפופולרית מירי מסיקה, הסבירה כי היא רואה את עצמה מאוד חילונית, אך תמיד היא מפקידה לברך "שהכל נהיה בדברו" - וזו הסיבה שהיא ממשיכה לברך למרות שחבריה הדתיים לועגים לה על כך (ברנז'ה)

מירי מסיקה (צילום: חיים טויטו)

הזמרת מירי מסיקה מדברת על הקשר שלה לדת וליהדות, תוך שהיא מציינת כי למרות שהיא חילונית, יש דברים רוחניים שהיא מקפידה עליהם..

בדברים שאמרה לשחר טנג'י בבית הספר ללימודי תניא: "אני נורא חילונית, אבל לפני שאני עולה לבמה אני מברכת 'שהכל נהיה בדברו' - כי כל מה שיש לי בחיים זה של השם יתברך".

מסיקה טענה, כי החברים הדתיים שלה צוחקים עליה כשהיא סיפרה להם על כך: "אני התכוונתי בברכה שאני מברכת, שרציתי להגיד שאני כלום וגם הקול שלי וגם הכל, זה לא שלי - זה שלך. לאחר מכן, אני עולה לבמה ללא תחושה של אגו. המקום של חוסר אמונה הביא אותה למקום של אמונה הרבה יותר גדולה".

כזכור לפני מספר שנים נערך ערב חיזוק ושירה לרגל יום פטירתה של רחל אימנו, שנערך בבריכת הסולטן בירושלים, עם הזמרת המפורסמת מירי מסיקה שאירחה את הרבנית ימימה מזרחי ואת הזמרות דין דין אביב, אתי אנקרי, קרן פלס ודיקלה.

שעות ספורות לאחר המופע, מרגלית דרעי, בתו של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, שיגרה הודעה מרגשת במיוחד לזמרת מירי מסיקה ושיתפה על תחושת החיזוק והאחדות שיצר המופע המדובר בקרב נשים רבות.

"הי מירי, את לא מכירה אותי", פתחה דרעי. "קוראים לי מרגלית דרעי, אני הבת של אריה דרעי... כנראה שעליו שמעת. אני חייבת לומר לך מהלב שלי, אתמול הייתי בהופעה שלך. כל ההופעה היו לי צמרמורות, היה שם ערב כל כך עוצמתי ומרגש. מאחד ומחבר. אני מרגישה שאני חברה שלך כבר שנים".

בהמשך דבריה כתבה דרעי על החיזוק שהמופע יצר בקרב נשים שאינן שומרות תורה ומצוות: "ישבנו ליד חילוניות גמורות וליד חרדיות הכי מיינסטרים וכולם שם כל כך היו יחד בכזו אהבה. לצדי ישבה חילונית גמורה וכל כל התרגשתי לשים עליה יד ולברך אותה: 'יברך השם וישמרך...' זה היה כ"כ מיוחד!!!".

"החיבור עם הרבנית ימימה הוא מושלם. הוא מה שנתן לחרדיות את האישור לבוא", הוסיפה דרעי, "כשאת ואתי שרתן: 'צמאה לך נפשי', ריסקתם אותנו לרסיסים. לדעתי אלוקים כיבה לרבנית ימימה את המקרופון בסוף המופע כי אמר לה אני לא צריך שתגידי דברי תורה כדי לקדש את הערב הזה, הערב הזה כל כולו קודש להשם. רק לראות את כל הבנות שלי ככה ביחד ואין צורך בשום דבר תורה".

לסיום כתבה: "אז תודה לך, תמשיכי לעשות לנו כאלה דברים. אגב אני עובדת בארגון 'קשר יהודי' שעושה חברותות בין חילונים לחרדים. פעם בשבוע הן יושבות יחד ולומדות יחד משהו. אז אני כל כך שמחתי לראות את החיבור הזה ספונטני ככה אתמול מקרוב. ריגשת אותי ממש תודה אהובה".

הזמרת מירי מסיקה הגיבה לדרעי: "תודה לך מרגלית יקרה, מעל לכל הנשים הנפלאות שמלאו את בריכת הסולטן, מעל לכל העקרונות והאמונות השונות ריחף העיקרון הגדול מכולם: "ואהבת לרעתך כמוך", תודה על הזכות להיות חלק מהפגנת האהבה האדירה הזאת. אחוות נשים כמו שלא חוויתי מעולם. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

