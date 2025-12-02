תקרית אלימה בעיר החרדית: נהג קולנועית כבן 65 פונה היום (שלישי) לבית החולים שיבא בתל השומר, לאחר שנחבל בראשו בבני ברק.

זה קרה בשעת צהרים מאוחרת, ברחוב הרב קליש בבני ברק. במקום התפתחה תקרית אלימה ובמהלכה נפגע נהג הקולנועית בראשו.

חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה הגיעו לזירה עם אמבולנס והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני. הכרתו הייתה מעורפלת. בשלב מסוים פינו אותו, כאמור, אל בית החולים שיבא כשמצבו מוגדר בינוני.

דוד דרוויש, יהודה מנחם ובנימין פישל חובשי איחוד הצלה מסרו: "לדברי עוברי אורח הוא נחבל בראשו כתוצאה מאלימות. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לחדר הטראומה בית החולים שיבא בתל השומר כשהכרתו מעורפלת ומצבו מוגדר בינוני".

מוקדם יותר היום אירעה תקרית נוספת בבני ברק שבה פונו נפגע מהעיר לבית חולים במצב בינוני.

בשעת בוקר נחבל ילד במוסד לימודים בבני ברק. הילד בן ה-4 נחבל בראשו ופונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה.