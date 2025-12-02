כיכר השבת
מחוץ לבית הכנסת

אירוע אלים בבני ברק: נהג אולנועית פונה עם חבלת ראש והכרה מעורפלת

גבר בן 65 פונה לבית החולים שיבא בתל השומר, במצב בינוני, לאחר שנחבל בראשו כתוצאה מאלימות בבני ברק | הוא פונה בהכרה מעורפלת אחרי שקיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה (בארץ)

הזירה בבני ברק (צילום: דוברות איחוד הצלה)

תקרית אלימה בעיר החרדית: נהג קולנועית כבן 65 פונה היום (שלישי) לבית החולים שיבא בתל השומר, לאחר שנחבל בראשו ב.

זה קרה בשעת צהרים מאוחרת, ברחוב הרב קליש בבני ברק. במקום התפתחה תקרית אלימה ובמהלכה נפגע נהג הקולנועית בראשו.

חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה הגיעו לזירה עם אמבולנס והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני. הכרתו הייתה מעורפלת. בשלב מסוים פינו אותו, כאמור, אל בית החולים שיבא כשמצבו מוגדר בינוני.

דוד דרוויש, יהודה מנחם ובנימין פישל חובשי איחוד הצלה מסרו: "לדברי עוברי אורח הוא נחבל בראשו כתוצאה מאלימות. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לחדר הטראומה בית החולים שיבא בתל השומר כשהכרתו מעורפלת ומצבו מוגדר בינוני".

מוקדם יותר היום אירעה תקרית נוספת בבני ברק שבה פונו נפגע מהעיר לבית חולים במצב בינוני.

בשעת בוקר נחבל ילד במוסד לימודים בבני ברק. הילד בן ה-4 נחבל בראשו ופונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר