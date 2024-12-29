"מעייריב" מברכת את מאות אלפי לומדי התורה בארץ שפתחו את זמן אלול | השר לוין מגיב לסערת בתי הכנסת בתל אביב: "זו לא הנוסחה הסופית" | סיקור ותיעוד: המוזיקאים, הפוליטיקאים ואנשי התקשורת "חרכו" את הקעמפים | האדמו"ר האמריקאי בהתבטאות חריגה: "המזרוחניקים יותר טובים מאיתנו" | לקראת הכרעה: זו ההחלטה המסתמנת של הבורר חשין על ישיבת פוניבז' (מעייריב)
הרבי מליובאוויטש זי"ע הסביר בשיחה לפני עשרות שנים על מהות חג החנוכה, שהכל טמון בכך שדווקא הצמיחה הרוחנית המיוצגת על ידי אור הנרות, מתאפשרת רק לאחר תקופה של חושך. זוהי תובנה עמוקה המלמדת כי לעיתים דווקא מתוך החושך והירידה צומחת העלייה הגדולה ביותר | צפו (חדשות חסידים)