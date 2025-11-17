כיכר השבת
"כמו מותחן עוצר נשימה" | בפוניבז' טוענים: שילמנו את החוב, מחר ההכרעה • מעייריב

ביהדות התורה מאשימים: 'הפלג הירושלמי' אחראי לאלימות נגד הח"כים | זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי: פוניבז' מחכה להכרעה שעשויה לבוא כבר מחר | בגלל טענות נוקבות נגד בג"ץ: הרבנים הראשיים מאחדים את מועצת הרבנות | השאלה ההשקפתית שהובילה למפגש בין חבר המועצת לרב הבכיר מהפלג הירושלמי | בשורה לבחורי הישיבות מחו"ל: ארגוני הסיוע בפריחה חסרת תקדים (מעייריב)

לילות לבנים בבני ברק

תושבי בני ברק לא זוכרים כבר שנים ארוכות מראות שכאלה: ניידות מפטרלות שוב ושוב סביב בתיהם של שני חברי הכנסת מ'דגל התורה' - היו"ר וחברו יעקב אשר. הפטרולים וההפגנות מזכירות להם ימים אפלים יותר בה המתיחות בין דגל התורה המיינסטרימית לבין אנשי הפכה לתגרות רחוב המוניות - בפרט לפני הבחירות המוניציפליות של תשע"ד. ביהדות התורה מפנים אצבע מאשימה כלפי 'הפלג'. סיקור נרחב על האלימות נגד הח"כים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

יממה של הכרעה

תלמידי ישיבת פוניבז' על כל פלגיה, עסוקים בשעות האחרונות בנושא אחד בלבד: מה כתוב בפסק ההכרעה של בנוגע לסכסוך בן עשרות השנים והעקוב מדם שמלווה את המגזר החרדי. ב-2 הצדדים טוענים כי השלישו ביד הבורר את הסכום עליו סוכם וכי כל שנותר זה רק להבין כיצד תיראה הגבעה בשנה הבאה ואולי עוד קודם לכן. סיקור נרחב בכתבת הווידאו שלפניכם.

מסר נוקב

מועצת הרבנות הראשית לישראל, התכנסה היום לכינוס חירום, שכותרתו היא: "מחאה על ההתערבות בהחלטות הלכתיות". הרקע: חשש מפני פגיעה בסמכות ההלכה. במהלך הישיבה הביעו המשתתפים מחאה חריפה על התערבות בג"ץ בעניינים שלעמדת מועצת הרבנות הראשית הינם הלכתיים, המצויים בסמכותה על פי חוק של מועצת הרבנות הראשית. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אחדות נדירה

המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ, מנהל רוחני בישיבות 'באר יעקב' ו'משכנות התורה', שנחשב לאחד מבכירי רבני הפלג הירושלמי, עלה בשבוע שעבר למעונו של ראש הישיבה וחבר המועצת הליטאית הגאון רבי משה הלל הירש, כשבפיו שאלה השקפתית שמקורה בתקופת חייהם של מרנן הגראי"ל שטיינמן והגרמי"ל לפקוביץ' זצוק"ל. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

פריז בשכונה הירושלמית

בסוף השבוע האחרון, ארגון תורת יעקב, הפועל לטובת בחורי ישיבות המגיעים מצרפת, ערך חנוכת הבית למבנה חדש, שיסייע לארגון בראשות הרב מאיר גוטה, הפועל תחת הנחיות גדולי ישראל ומלווה על ידי רבנים וטובי האברכים דוברי צרפתית. כל הפרטים בכתבתב הווידאו שלפניכם.

