"הצמיד לי רובה לראש ואיים": שורד השבי בעדות מטלטלת על התקיפה החמורה שעבר

שורד השבי גיא גלבוע דלאל, שהוחזק שנתיים ברצועת עזה עד ששוחרר בעסקת החטופים האחרונה, סיפר על תקיפה חמורה שעבר בשבי | האירוע החמור הסתיים בסצנה נוראית לדבריו: "הוא הצמיד לי רובה לראש וסכין לגרון ואמר שאם אספר את זה למישהו הוא יהרוג אותי" | זכור את אשר עשה לך עמלק (בארץ)

שורד השבי גיא גלבוע דלאל, שהוחזק שנתיים ברצועת עזה עד ששוחרר בעסקת החטופים האחרונה, סיפר בריאיון בחדשות קשת על תקיפה חמורה שעבר על ידי שוביו המפלצתיים בשבי.

"הוא נותן לי להתקלח, וכשאני מסיים את המקלחת, הוא גורר אותי משם ולא נותן לי ללבוש את הבגדים שלי", הוא סיפר באומץ. "הוא לוקח אותי חזרה לחדר שלהם ואז הוא זורק אותי על אחת הכורסאות", המשיך גיא לתאר את הזוועה.

עוד פירט גיא: "הוא התחיל לגעת לי בכל הגוף. קפאתי. אמרתי לו: 'אתה צוחק, נכון?, זה אסור באיסלאם'. הוא הצמיד לי רובה לראש וסכין לגרון. הוא אמר לי שאם אני אספר את זה למישהו - הוא יהרוג אותי". 

לפני כשבועיים חשף לראשונה שורד השבי רום ברסלבסקי בתוכנית "הצינור" ברשת 13, את סיפורו הקשה. בעדות מצמררת על עינויים קשים, השפלות, רגעים של ייאוש מוחלט - ותקיפות חמורות שעבר בשבי.

הוא סיפר כי היה שלב שבו הפשיטו אותו מבגדים לחלוטין - במטרה להשפיל אותו ולשבור את הכבוד שלו. "קשרו אותי כשאני ערום לגמרי, לא לובש כלום", הוא תיאר.

"גססתי, הייתי מרוסק, בלי אוכל. אתה שואל את עצמך 'מה קורה כאן'. התפללתי לקב"ה - תציל אותי בבקשה מזה".

לדבריו, לא מדובר היה בפעם אחת ויחידה אלא במעשים שחזרו על עצמם. הוא ציין למראיינת כי קשה לו לדבר על זה. "זה היה הדבר הנוראי, אפילו בתקופת היטלר הנאצים לא עשו ככה".

הוא הוסיף ואמר שכל יום בעזה היה "גיהנום". לדבריו, "כשמגיע לילה אתה אומר לעצמך 'סיימתי עוד יום בגיהנום, מחר בבוקר אקום לעוד גיהנום', ועוד גיהנום, ועוד גיהנום. זה לא נגמר". את חזרתו הגדיר "חזרה מפגישה עם השטן".

הוא גם סיפר שניסו לאסלם אותו בתקופת השבי, וכי הדבר שהחדיר בו כוח הייתה הידיעה שהוא מוחזק במקום בשל היותו יהודי, וכי הוא יהודי המוקף בגוים.

9
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע תפילת רבים מסוגלת לשנות מהלכים של עולם י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל׳, קמ״ב יהי רצון שתעלה תפילתנו לרצון לפני אדון כל
עוזיאל
8
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
7
בס"ד זאת רק הוכחה שהיינו צריכים למחוק את עזה לפני 20 שנים ושהצבא לא עשה את זה וגם הדרק המדיני לא רצה. היינו חוסכים את כל הסבל של קורבנות הטרור במהלך השנים וקורבנות 7 באוקטובר. המדינה לא עשתה מה שצריך להשמיד את הנאצים בעזה ולכן לא נתגייס לצבא המחדל לישראל.
הצדיק ממדינת סדום
6
חושב שלא מתאים לאתר חרדי סליחה אם אני חשוך
אני
להיפך, כולם צריכים לדעת ולהחליט שמתגייסים , תר.י משמע, לעזור להילחם בכוחות הרשע
אכן חשוך
ואולי להיפך....שכולם יחליטו שמתפללים ולומדים חזק יותר כדי שה' ירחם על החיילים ועלינו
תורה מגינה
5
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
4
מוות למחבלים, צריך לתת למשפחות שהיקר שלהם נרצח להרוג בידיים את המחבל הרוצח, לעשות נקמה בגויים זה "ההדר" של חסידי ה', וזו גם רפואה לנפש ויציאה מהפחדים כמו שה' יתברך נתן לעם ישראל לראות את המצרי שהכה אותם מת על שפת הים. כך צריך להידבק במידותיו של הקב"ה להיות חנון ורחום באמת על עם ישראל, וצער גדול שג'
דוד
3
עוזיאל וישראל חד הוא
אלי
2
תודה לבורא עולם שהחזיר אותך אתה גיבור ישראל השם ישמור עליך ועל משפחתך מכל רע
מירב
1
המרחם על אכזרים … כמה לא האמנתי לפסוק הזה חשבתי ל״נאורים״ כמונו לא מתאים לחשוב על אדם אחר בצורה כזו. אז חשבתי עזה חייבת להפוך לעפר
זהבה

