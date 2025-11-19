שורד השבי גיא גלבוע דלאל, שהוחזק שנתיים ברצועת עזה עד ששוחרר בעסקת החטופים האחרונה, סיפר בריאיון בחדשות קשת על תקיפה חמורה שעבר על ידי שוביו המפלצתיים בשבי.

"הוא נותן לי להתקלח, וכשאני מסיים את המקלחת, הוא גורר אותי משם ולא נותן לי ללבוש את הבגדים שלי", הוא סיפר באומץ. "הוא לוקח אותי חזרה לחדר שלהם ואז הוא זורק אותי על אחת הכורסאות", המשיך גיא לתאר את הזוועה.

עוד פירט גיא: "הוא התחיל לגעת לי בכל הגוף. קפאתי. אמרתי לו: 'אתה צוחק, נכון?, זה אסור באיסלאם'. הוא הצמיד לי רובה לראש וסכין לגרון. הוא אמר לי שאם אני אספר את זה למישהו - הוא יהרוג אותי".

לפני כשבועיים חשף לראשונה שורד השבי רום ברסלבסקי בתוכנית "הצינור" ברשת 13, את סיפורו הקשה. בעדות מצמררת על עינויים קשים, השפלות, רגעים של ייאוש מוחלט - ותקיפות חמורות שעבר בשבי.

הוא סיפר כי היה שלב שבו הפשיטו אותו מבגדים לחלוטין - במטרה להשפיל אותו ולשבור את הכבוד שלו. "קשרו אותי כשאני ערום לגמרי, לא לובש כלום", הוא תיאר.

"גססתי, הייתי מרוסק, בלי אוכל. אתה שואל את עצמך 'מה קורה כאן'. התפללתי לקב"ה - תציל אותי בבקשה מזה".

לדבריו, לא מדובר היה בפעם אחת ויחידה אלא במעשים שחזרו על עצמם. הוא ציין למראיינת כי קשה לו לדבר על זה. "זה היה הדבר הנוראי, אפילו בתקופת היטלר הנאצים לא עשו ככה".

הוא הוסיף ואמר שכל יום בעזה היה "גיהנום". לדבריו, "כשמגיע לילה אתה אומר לעצמך 'סיימתי עוד יום בגיהנום, מחר בבוקר אקום לעוד גיהנום', ועוד גיהנום, ועוד גיהנום. זה לא נגמר". את חזרתו הגדיר "חזרה מפגישה עם השטן".

הוא גם סיפר שניסו לאסלם אותו בתקופת השבי, וכי הדבר שהחדיר בו כוח הייתה הידיעה שהוא מוחזק במקום בשל היותו יהודי, וכי הוא יהודי המוקף בגוים.