הרה"צ רבי ישראל אליעזר הגר זצ"ל ( צילום: שוקי לרר )

ברוך דיין האמת: אבל גדול בעיה"ק ירושלים ובחצרות ויז'ניץ בפרט, עם הגעת הבשורה הקשה והמרה על הסתלקותו לשמי מרום של האי צדיק וישר, הגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר זצ"ל, אב"ד סערט ויז'ניץ בעיה"ק ירושלים, והוא בן 74 שנים בהסתלקותו לאחר שנות יסורים קשים ומרים.

המנוח זצ"ל, נולד בחיפה לאביו, הגה"צ רבי משה הגר זצ"ל, ראש ישיבת סערט ויז'ניץ, ובעל ה'ברכת משה'. ולאמו הרבנית הצדקנית מרת אלטע פעריל ע"ה, בתו של האדמו"ר הרה"ק רבי חיים מנחם דוד הורוביץ זי"ע, האדמו"ר האחרון של חצה"ק דז'יקוב. בילדותו התחנך לאורו של זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מקור ברוך' זי"ע שהרעיף עליו חיבה עזה, שם ינק את עיקר תמצית חייו.

הרה"צ רבי ישראל אליעזר הגר זצ"ל בילדותו ( צילום: ארכיון אהרן ברוך ליבוביץ )

בילדותו עומד מאחורי זקינו ה'מקור ברוך' ודודו ה'אמרי חיים' ( צילום: ארכיון 'בית ויז'ניץ' )

בהגיעו לגיל המצוות זכה ודו"ז האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע, הניח לו תפילין לראשונה, בעת שהותו בעיה"ק צפת לימי מנוחה.

שמחת בר המצווה של הרה"צ רבי ישראל אליעזר הגר זצ"ל ( צילום: ארכיון אהרן ברוך ליבוביץ )

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו הרבנית הצדקנית תחי', בת הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רובין זצ"ל, אדמו"ר מסוליצא ארה"ב.

בשמחת אירוסיו, עם דודו האדמו"ר ה'חכמת אליעזר' זי"ע ( צילום: ארכיון אהרן ברוך ליבוביץ )

תקופה מסויימת בחייו התגורר בחיפה, ולאחר מכן השתקע בעיה"ק ירושלים, שם יסד את בית מדרשו - ביהמ"ד סערט ויז'ניץ ברחוב גרוסברג בעיר, הרב השפיע תורה לעדרים והפיץ תורת החסידות בשבתות ובמועדים טובים לכל דורש ומבקש את ה'. כן הוציא לאור עולם כמה מספרי היסוד של החסידות מדברי תורתם של האדמו"רים זי"ע אבותיו הק' מדורי דורות.

המנוח זצ"ל זכה לראות עולמו בחייו, כאשר השתדך עם גדולי האדמו"רים בדורנו, והיה מהיושבים ראשונה במלכות בכל מקום הגעתו.

מתוקף יחוסו הרם והנעלה, שבו - אחיו היחיד, בני דודיו מכהנים כאדמו"רים, בחר המנוח זצ"ל לא לעלות על כס ההנהגה, וברח מאור הזרקורים כל ימיו, כשהוא חי בפשטות ובהצנע לכת, על אף הפצרותיהם של מכריו ובני משפחתו המורחבת.

בשמחה עם דודו האדמו"ר ה'חכמת אליעזר', ויבלחט"א מחותנו האדמו"ר מויז'ניץ ( צילום: ארכיון אהרן ברוך ליבוביץ )

בטיש פורים אצל מחותנו יבלחט"א, האדמו"ר מויז'ניץ ( צילום: ארכיון 'בית ויז'ניץ' )

בשנים האחרונות התייסר ביסורים קשים ומרים, וקיבלם באהבה ובאמונת איתן, בראש השנה האחרון כמו בשנים האחרונות שהה בצל מחותנו וש"ב יבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ, שם זכה לכבוד מיוחד, כשישב במזרח והתכבד בכיבודים נאים בתפילות ובקריאת התורה.

לפני שבועיים, במוצאי שבת פרשת וירא, עוד זכה להשתתף ולפאר שמחת התנאים לנכדו, בן לבנו הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר, חתדב"נ האדמו"ר מויז'ניץ.

בשמחת אירוסי נכדו לפני שבוע ( צילום: שוקי לרר )

בשעות האחרונות הורע מצבו באחת, לאחר שאושפז במוצאי שב"ק לפני כשבוע במצב קריטי בבית החולים, ומערכות גופו קרסו, כשכל בני משפחתו עומדים סמוכים למיטתו השיב נשמתו הזכה לבוראו לקול בכיות וקבל עול מלכות שמים באהבה.

הגה"צ הותיר אחריו זרע ברך ה', בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

רעייתו הרבנית תליט"א. אחיו היחידי, יבלחט"א האדמו"ר משאץ ויז'ניץ. גיסיו הרבנים הרה"ג רבי מאיר כץ, והרה"ג רבי אהרן אליהו פלדמן.

בעריכת השולחן עם אחיו יחידו, האדמו"ר משאץ ויז'ניץ ( צילום: ארכיון 'בית ויז'ניץ' )

בניו הרבנים הגאונים הצדיקים: רבי מנחם מנדל, חתן האדמו"ר מויז'ניץ. רבי ברוך חתן האדמו"ר מקרעטשניף. רבי יעקב, חתן האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל, ומנהל רוחני של ישיב"ק ויז'ניץ באשדוד. רבי מאיר עמנואל, רב קהילת ראצפערט בבית שמש.

חתניו הרבנים הגאונים: רבי יהודה אריה הלברשטאם, בן האדמו"ר מגורליץ. רבי ישראל צבי לעמברגר, בן רב ביהמ"ד מאקאווא אשדוד. רבי יחיאל יהושע רבינוביץ, בן האדמו"ר מביאלה ישרי לב.

הלוויתו תצא בשעה 4:00 אחה"צ מביהמ"ד סערט ויזניץ בירושלים ותעבור דרך ביהמ"ד הגדול סערט ויזניץ ברמת ויזניץ חיפה לבית החיים העתיק בצפת.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'