המנוחה התמוטטה במהלך טיול שארגנו קיבוץ משמר העמק והסוכנות היהודית בשיתוף עם החברה להגנת הטבע. למרות מצבה הקשה, מסוק החילוץ הגיע למקום רק כעבור שעתיים וחצי, כשכבר לא היה לה כל סיכוי לשרוד. בית המשפט הטיל אחריות על שלושת הגופים
ניתוח פשוט לכאורה הסתיים במוות, האישה איבדה ככל הנראה את הכרתה מיד לאחר ביצוע ההרדמה בחדר הניתוח. היא עברה את כל התהליכים הקודמים לניתוח, הורדמה ואיבדה את הכרתה, מיד הובהלה לבית החולים וולפסון, שם נפטרה הבוקר (בריאות)
כוחות הצלה הוזעקו הבוקר לבית משפחה ברחוב הפלמ"ח בשכונת פרדס כץ בבני-ברק בשל דיווח על פעוטה כבת שלושה חודשים שלא התעוררה משנתה. החובשים גילו תינוקת מחוסרת הכרה ומיהרו לפתוח בפעולות החייאה אך לאחר כמחצית השעה קבעו את מותה לקול זעקות השבר של בני המשפחה (חדשות)
אלפים ליוו למנוחות את האישה חיה פייגא הגר ע"ה, נכדתו של האדמו"ר מצ'רנוביץ ויליאמסבורג, ונינתו של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, שנפטרה שנה לאחר החתונה ויומיים לאחר לידת בתה הראשונה, פטירה שהכתה בהלם את אלפי בני החסידות • צפו בגלריה ממסע הלוויה הכואב כפי שתיעד צלם א בליק (בעולם)
חיה פייגא הגר ע"ה, נכדתו של כ"ק האדמו"ר מצ'רנוביץ ויליאמסבורג, ונינתו של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, נפטרה הבוקר בניו יורק לאחר תסביך רפואי שנגרם בעקבות זיהום שנוצר בגופה עם לידת בתה. לפני כשנה, נישאה בחתונת ענק לנכד הרבי מויז'ניץ הרה"צ יוחנן הגר. (חסידים, בעולם)
טרגדיה קשה בעיר ביתר עילית: הגב' שולמית גוזאלי ע"ה, נפטרה הבוקר לבית עולמה. לפני שלושה חודשים לקתה בסרטן בכבד, בשבוע שעבר, לאחר שמצבה הידרדר, נאלצו הרופאים ליילד אותה בניתוח - בחודש השביעי להריונה. התינוקת מאושפזת במחלקת פגים בבית החולים 'הדסה עין כרם' ומצבה טוב (ארץ)
הנערה חיה מושקא רוחמקין ע"ה, תושבת ביתר עלית, נפטרה הבוקר לאחר מאבק ממושך במחלה הקשה. המחלה התגלתה בגופה לפני כמה חודשים, ומאז היתה מאושפזת * הלוויתה תצא בשעה 13:30, בירושלים * המנוחה היתה אצילת נפש, יראת ה', ותלמידה מצטיינת, שרק לפני שלושה חודשים מלאו לה 18 שנה
ברוך דיין האמת: רעייתו של נשיא המדינה, סוניה פרס, נפטרה בשעות הצהריים בביתה בתל-אביב והיא בת 87. חרף הקריירה הפוליטית העשירה של בעלה, התרחקה מפרסום. לפני שנים אחדות אושפזה בבית-החולים בעקבות החמרה של אי-ספיקת הלב ממנה סבלה. על מועד הלוויתה תבוא הודעה בהמשך
פעוט בן שנתיים וחצי מפתח תקווה נפטר בבית החולים בעיר, לאחר שאיבד את הכרתו. החשד: חלה בשפעת. ההורים מסרבים לנתחו. אם אכן הפעוט מת משפעת, זה יהיה מקרה חמישי של מוות כתוצאה ממחלת החורף - בחודש האחרון. ארבעה צעירים, נער בן 16, ילדה בת 6 ושני פעוטות, נפטרו כתוצאה מן המחלה