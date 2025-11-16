ברוך דיין האמת: אבל כבד הבוקר (ראשון) בחסידות צאנז, לאחר שהתקבלה הבשורה על לכתו של הרה"ח ר' חיים גרשון לידר ז"ל.

הרב לידר, היה מחשובי החסידים ומי שעמד במשך עשרות שנים בראש מוסדות רפואיים מהמרכזיים בעולם החרדי. נפטר בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים, והוא בן 80 בפטירתו.

המנוח נולד בג' כסלו תש"ו לאביו הרה"ח ר' יצחק לידר ז"ל ולאמו מרת רבקה ע"ה. בבחרותו דבק ברבו, כ"ק האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, שאף חיתן אותו.

לפני למעלה מ-40 שנה נקרא על ידי הרבי זצ"ל, להקים את בית החולים 'לניאדו' בנתניה, ושימש כמנכ"ל המרכז הרפואי במשך כרבע מאה.

לאחר פרישתו הקים חברה לייעוץ רפואי וניהולי, שפעלה בין היתר בהקמת מוקדי חירום, פרויקטים לילדים עם צרכים מיוחדים, וכן בליווי הליך רכישת 'ביקור חולים' בירושלים.

במקביל שימש כיו"ר ועד הנאמנים של בית החולים 'צאנז – לניאדו', וכן ניהל במשך ארבע שנים את בית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק.

הרב לידר ז"ל נחשב לעסקן רפואי ותורני, שתרם רבות לביסוס מערכות הרפואה התורנית בעולם החרדי.

הותיר אחריו את בנו יחידו הרה"ח ר' שמואל יעקב לידר, מחשובי חסידי צאנז בירושלים. על מועד מסע הלוויה נעדכן כאן ב'כיכר השבת' כאשר יהיו פרטים מדויקים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים