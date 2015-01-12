"מכללת מבחר מכשירה עבורנו את כוח האדם שמשתלב בתנופת הפיתוח של המרכז הרפואי "מעייני הישועה", כך אומר מנכ"ל המרכז הרפואי "מעייני הישועה" הרב גרשון לידר בראיון מיוחד המתקיים, לקראת פתיחת ההרשמה למסלולי סיעוד של מכללת מבחר. "שיתוף הפעולה, שנמשך כבר ארבע שנים צפוי להתרחב בעקבות הביקוש הרב שקיים לאחים ואחיות חרדיים", מצהיר הרב לידר (לימודים)
הרב גרשון לידר, מנכ"ל המרכז הרפואי ´מעיני הישועה´: אמלא את השליחות שהוטלה עלי בנאמנות וביושר. בסופ"ש נכנס הרב לידר לתפקידו כמנכ"ל ´מעיני הישועה´ והוא מחליף את ד"ר יורם ליוור. ערב כניסתו לתפקידו נועד הרב לידר עם מרנן ורבנן גדולי ישראל, חברי וועד ההלכה של ´מעיני הישועה´