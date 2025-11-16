אבל כבד הבוקר (ראשון) בקהילות חיפה וצפת עת הגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו של איש החינוך הדגול, גבאי ורב בית הכנסת "בית מרגלית" הרב מיכאל חדד זצ"ל, לאחר מאבק במחלה קשה והוא בן 75 בפטירתו.

הרב מיכאל חדד, גדל בצפת כבן למשפחת חדד המפוארת, בנם של חכם פראג'י זצ"ל והרבנית רחל ע"ה ממשפחת רבנים מיוחסת מג'רבא שבתוניסיה.

מכריו מספרים ל'כיכר השבת', כי מנעוריו הקדיש את חייו לחינוך ילדי ישראל, תחילה בצפת ובהמשך בעיר חיפה, כשהוא משלב עמל חינוכי עם מסירת שיעורי תורה במסירות אין קץ.

המנוח זכה להעמיד תלמידים רבים, ולהותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה וממשיכים את דרכו ברוח ובמעשה.

אחיו, הוא חבר מועצת העיר צפת שלמה חדד וגיסיו הם הגאונים; ראש מוסדות יתד התשובה הגאון רבי רפאל כהן ולהבדדל"ח רבה של חצור הרב מרדכי דעי זצ"ל

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים