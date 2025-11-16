כיכר השבת
בן למשפחה מפוארת

רב בית הכנסת ששימש גם כגבאי מוכר בחיפה, הרב מיכאל חדד הלך לעולמו

בקהילות החרדיות בצפת ובחיפה, אבלים הבוקר, עם היוודע הבשורה הקשה על לכתו של הרב מיכאל חדד זצ"ל | המנוח הוא בנם של משפחת חדד המפוארת | יהי זכרו ברוך (דיין האמת)

הרב מיכאל חדד זצ"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

אבל כבד הבוקר (ראשון) בקהילות חיפה וצפת עת הגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו של איש החינוך הדגול, גבאי ורב בית הכנסת "בית מרגלית" הרב מיכאל חדד זצ"ל, לאחר מאבק במחלה קשה והוא בן 75 בפטירתו.

הרב מיכאל חדד, גדל בצפת כבן למשפחת חדד המפוארת, בנם של חכם פראג'י זצ"ל והרבנית רחל ע"ה ממשפחת רבנים מיוחסת מג'רבא שבתוניסיה.

מכריו מספרים ל'כיכר השבת', כי מנעוריו הקדיש את חייו לחינוך ילדי ישראל, תחילה בצפת ובהמשך בעיר חיפה, כשהוא משלב עמל חינוכי עם מסירת שיעורי תורה במסירות אין קץ.

המנוח זכה להעמיד תלמידים רבים, ולהותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה וממשיכים את דרכו ברוח ובמעשה.

אחיו, הוא חבר מועצת העיר צפת שלמה חדד וגיסיו הם הגאונים; ראש מוסדות יתד התשובה הגאון רבי רפאל כהן ולהבדדל"ח רבה של חצור הרב מרדכי דעי זצ"ל

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

6
אדם יקר! אח של הרבנית חנה איפרגן שנרצחה בפיגוע בירושלים
מנחם רהט
5
ברוך דיין האמת .שלא תדעו עוד צער .
חזי ירושלים
4
וואי איזה עצוב גם כסבא
ידידיה חניה
3
עצוב כ"כ. אדם יקר מאוד!!! הלך ברחוב תמיד עם נכדים וחיוך רחב!! בן אחד בדור!! יהי זכרו ברוך!
חני
2
היה יהודי יקר, מסר מידי יום שיעור דף יומי לאנשים רבים. יהי זכרו ברוך
יחזקאל שבו
1
היה מורה שלי בבי"ס טוב לב ירא שמים,מידת הענוה הייתה נר לרגליו מן השמים תנוחמו
ש,נשרי

