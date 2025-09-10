רגע לפני שאתם קוראים את השורות הבאות וצופים בתוכנית הווידאו שלפניכם, חשוב להדגיש: כל הגורמים הנוגעים בדבר - מכחישים את הידיעה. הידיעה עצמה כוללת את חרושת השמועות העקשנית לפיה ראש עיריית ירושלים הנוכחי משה ליאון, ינסה להתמודד על תפקיד נשיא המדינה. מי שינסה להחליפו בתפקיד הוא יו"ר סיעת שלומי אמונים ח"כ מאיר פרוש, שכבר ניסה לרוץ לראשות העיר במירוץ בו הוא הפסיד לניר ברקת. מי שיחליף את פרוש בכנסת יהיה בנו ישראל פרוש שהפסיד את ראשות העיר אלעד למועמד ש"ס יהודה בוטבול.

עמו אנוכי בצרה

בני משפחת הקדוש ישראל מצנר הי"ד, היושבים שבעה על בנם שנהרג בפיגוע הירי הרצחני בצומת רמות, הופתעו לראות בין המנחמים הרבים, את לא אחר מאשר חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שבכה עמם כפשוטו. כשהם הודו לו על בואו לנחם, הם לא ציפו למשמע תגובתו.

בדרך לאומן ו-770, עוצרים בכלא 10

2 תלמידי ישיבות נעצרו בנתב"ג. האחד - בדרכו לאומן, השני בדרכו לשנת הלימוד המסורתית בקראון הייטס. מאיר פרוש מיהר להביע מחאה על המעצרים, אבל משאר הפוליטיקאים החרדים כבר התרגלנו לא לשמוע גינוי למעצרים שמקורם בנסיעה בלתי אחראית לחו"ל.

לעיני התלמידים

תלמידי ישיבת אהבת תורה בבית שמש, נחרדו לראות בעיניהם את רבם הנערץ, ראש הישיבה הגאון רבי מיכאל ויצמן, מתמוטט באמצע מסירת השיעור כללי. צוותי איחוד הצלה ומד"א העניקו טיפול ראשוני לראש הישיבה שפונה בהמשך לבית החולים. שמו המלא לתפילה: הרב מיכאל בן מזל לרפו"ש.

תחת מעטה חשאיות

בימים האחרונים התקיים אירוע לא שגרתי בעליל. מספר נכבד של נגידי עולם ידידי קרן עולם התורה, נחתו בישראל בזה אחר זה במטוסיהם הפרטיים. את יעדם הם שמו למלון היוקרה בראשית במצפה רמון, שם הם נהנו מהופעות יוקרתיות של גדולי הזמר הישראלי והחסידי. גם גדולי ישראל באו לשם תחת מעטה חשאיות מוחלט: המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו, חברי המועצות הליטאית והספרדית - ראשי ישיבות מאור התורה, סלבודקה וחברון הגר"א סאלים, הגרמ"ה הירש והגר"ד כהן. על המשתתפים בכינוס נאסר להדליף תמונות ופרטים מהאירוע. היום האירוע תם - אך לא נשלם. הגר"ד לנדו צפוי להמריא בתחילת השבוע הבא עם ראשי הישיבות לאנגליה. בכתבת הווידאו - כל הפרטים שלא תמצאו בשום מקום.